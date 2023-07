Gadar 2 : Ameesha Patel, alias Sakina, sautera l’événement de lancement de la bande-annonce pour CETTE raison choquante ? Voici ce que nous savons

Gadar est l’un des films les plus attendus de la liste des nouveaux films à venir. Mettant en vedette Déol ensoleillé et Ameesha Patel, les fans attendent avec impatience de voir le drame réalisé par Anil Sharma sur grand écran. Les deux stars reprennent leurs rôles de Tara Singh et Sakina dans le film. A Gadar, Tara Singh a traversé la frontière pour l’amour de sa vie Sakina et cette fois, il semble qu’il va traverser la frontière pour son fils. Plus de détails sur le scénario seraient révélés au fur et à mesure de la sortie de la bande-annonce. Mais attendez, Ameesha Patel n’assistera-t-elle pas à l’événement de lancement de la bande-annonce ?

Pourquoi Ameesha Patel sauterait-elle l’événement de lancement de la bande-annonce de Gadar 2 ?

Selon un rapport de news18.com, Ameesha Patel pourrait sauter l’événement de lancement de la bande-annonce de Gadar 2 grâce à la co-star Simrat Kaur. Elle veut éviter les questions sur les prétendues vidéos louches de Simrat Kaur qui sont devenues virales récemment et veut plutôt lui montrer son soutien. Ameesha aurait estimé qu’elle devrait apporter son soutien à Simrat Kaur et plutôt éviter les questions controversées. Il est également rapporté que les créateurs de Gadar 2 n’ont incorporé qu’une seule scène de Simrat dans la bande-annonce en raison de la controverse. Simrat Kaur a été jumelé avec Utkarsh Sharma dans Gadar 2. Utkarsha Sharma joue le rôle du fils adulte de Sunny Deol alias Tara Singh et Sakina dans Gadar 2.

Plus tôt, Ameesha Patel s’est rendue sur son compte Twitter pour parler de la vidéo de Simrat Kaur et a déclaré qu’elle avait passé une soirée à la défendre. Elle a également demandé à tous de ne pas faire honte à une fille. C’était après que les fans de Gadar se soient opposés au casting de Simrat Kaur dans un film « propre ».

Découvrez le tweet d’Ameesha Patel ci-dessous :

J’ai passé toute la soirée de 2 jours à défendre la négativité entourant Simrat Kaur qui est jumelé avec Utkarsh Sharma dans GADAR 2 !! Étant une fille, je demande à tous de ne diffuser que de la positivité et de ne pas faire honte à une fille ! Encourageons les nouveaux talents !! ???? ameesha patel (@ameesha_patel) 12 juillet 2023

Eh bien, il n’y a aucune confirmation qu’Ameesha Patel saute le lancement de la bande-annonce de Gadar 2. Donc, jusqu’à ce qu’elle disparaisse du grand événement, les rumeurs resteraient des rumeurs.