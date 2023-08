Gadar 2 : Ameesha Patel aimerait changer CELA dans la vedette de Sunny Deol ; 'J'aurais...'

Gadar 2 est l’un des films dont on parle le plus actuellement en tant que Déol ensoleillé et Ameesha Patel starrer a pris d’assaut le box-office. Le film est aimé par les masses. Même après 22 ans de Gadar : Ek Prem Katha, Tara Singh et Sakina sont toujours très appréciées du public. La valeur nostalgique est considérée comme l’une des principales raisons pour lesquelles Gadar 2 a si bien fonctionné au box-office. Les stars ont envie de faire la fête et pourquoi pas ! Dans une récente interview, Ameesha Patel a parlé de succès et plus encore. Elle a également révélé ce qu’elle aimerait changer dans le film.

Ameesha Patel sur ce qu’elle aimerait changer dans Gadar 2

Lors d’une interview avec Etimes, on a demandé à Ameesha Patel si elle aimerait changer quoi que ce soit dans Gadar 2, elle a dit qu’elle aurait rendu le film un peu plus net si elle avait été la monteuse. Elle a été citée en disant: « Rien vraiment mais j’aurais aimé être l’éditeur. J’aurais édité et réédité quelques choses et les aurais peut-être rendues plus nettes. » Elle a également parlé du succès de Gadar 2 et a déclaré que la réponse était phénoménale et incroyable. Ameesha a ajouté que l’histoire se recrée et qu’elle est un peu difficile à digérer. Elle a dit que le sentiment est toujours en train de s’enfoncer et qu’il est écrasant de voir l’amour qui est versé sur Tara Singh et Sakina par le public. Eh bien, en effet, ça l’est !

Tout sur Gadar 2 box-office

Parler de Gadar 2de la collection au box-office, il semble que la puissante Tara Singh ne s’arrête pas. Sunny Deol a une fois de plus prouvé qu’il était le roi du box-office. A la fin du huitième jour, Gadar 2 aurait franchi la barre des Rs 300 crore au box-office indien. Les collections sont excellentes malgré la concurrence du film d’Akshay Kumar OMG 2. Les deux films sont sortis le 11 août mais l’euphorie autour Gadar 2 était beaucoup plus grand que OMG 2. Cela s’est traduit par des chiffres au box-office. Gadar 2 a déjà enregistré une première semaine fabuleuse au box-office et maintenant on s’attend à ce que le deuxième week-end apporte également un nombre massif. Il fait certainement partie des plus grosses recettes de 2023.