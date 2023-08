Gadar 2 Achetez-en 2, obtenez 2 billets gratuits : cadeau Raksha Bandhan 2023 de Sunny Deol aux fans, vérifiez l’offre de billets gratuits

Le film Gadar 2 de Sunny Deol a fait gagner de l’argent dans les salles. En quelques jours seulement, le film a rapporté une somme énorme de plus de Rs 450 crore. Pour célébrer Raksha Bandhan 2023, les créateurs du film ont décidé d’offrir un cadeau spécial à tous les fans qui ont donné tant d’amour à Tara, Sakina et Jeete. Depuis sa sortie, Gadar 2 a été vu par plus de 30 millions de personnes en salles. Cela a été un énorme succès au box-office et il n’y a aucun signe de ralentissement. Et maintenant, avec cette toute nouvelle offre, les 50 crores restants pour atteindre la barre des Rs 500 semblent plus proches et plus faciles que jamais.

Offres Gadar 2 sur Raksha Bandhan

Rakhi, la fête du lien entre frères et sœurs, célébrée dans toute l’Inde, tombe cette année le 30 août. Pour rendre la période des fêtes encore plus spéciale pour les fans, les créateurs de Gadar 2 ont décidé de proposer une offre spéciale. Si vous achetez deux billets, vous recevrez deux billets gratuits. Cette offre n’est disponible que du 29 août 2023 au 3 septembre 2023. Compte tenu de l’engouement autour du film, il est prévu qu’il continuera à battre des records même au cours de sa troisième semaine de sortie en salles.

Intrigue de Gadar 2

Dans Gadar 2, le personnage de Sunny Deol, Tara Singh, se rend au Pakistan pour sauver son fils Jeeta et se bat contre ses ennemis. Le film regorge d’amour, d’émotions et d’action, tout comme son précédent. Réalisé par Anil Sharma et produit par Zee Studios, le film met en vedette non seulement Sunny Deol et Ameesha Patel mais aussi Utkarsh Sharma et Simrat Kaur dans des rôles principaux.

Collection au box-office jusqu’à présent

Il est important de noter que quelques semaines seulement après sa sortie, Gadar 2 a rapporté plus de Rs 450 crore. Cela montre à quel point les gens apprécient le film et soutiennent le retour de l’OG Hulk de Bollywood, Sunny Deol.

Vidéo de la bande-annonce de paiement ;

Effet de réussite de Gadar 2

Sur le plan mondial, Sunny Deol a été surpris par l’immense amour que son film a reçu. Il est maintenant en pleine séance de signatures de films et cherche à faire davantage de suites de ses précédents films à succès, ce qui sera certainement un régal pour ses fans.