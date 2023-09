Gadar 2 à Dream Girl 2 : découvrez quel film de Bollywood domine le box-office mondial [Watch Video]

Gadar 2, avec Sunny Deol et Ameesha Patel, crée l’histoire au box-office indien avec son succès imparable. Réalisé par Anil Sharma, le film a franchi le cap remarquable de Rs 500 crore en Inde, ce qui en fait le film hindi le plus rapide à réaliser cet exploit. Il rejoint le club d’élite des films hindi qui ont dépassé la barre des Rs 500 crore, Pathaan de Shah Rukh Khan étant le premier. Cependant, Gadar 2 fait face à un défi de taille avec le prochain film de Shah Rukh, Jawan, qui sortira le 7 septembre. Avec l’immense buzz et l’anticipation autour de Jawan, il a le potentiel de battre tous les records établis par Gadar 2. La bataille pour le film le plus rentable Le film hindi de tous les temps est à l’affiche et les fans de Bollywood regardent avec impatience les collections au box-office mondial de ces films à succès sortis en 2023. Jetons un coup d’œil aux collections au box-office mondial des films de Bollywood sortis en 2023. Du succès historique de Gadar 2 au buzz autour de Jawan, il y a eu des performances incroyables au box-office cette année.