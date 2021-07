Gaby Roslin dit « J’ai simulé un orgasme à la télévision du matin… la télé doit être plus coquine »

ELLE a parlé de rêves sexuels, de problèmes tabous et a même simulé un orgasme en direct à l’écran tout en organisant l’une des plus grandes émissions de télévision des années 90.

Aujourd’hui, Gaby Roslin a raconté à quel point les vieilles images de sa simulation de sexe avec l’acteur Billy Crystal de When Harry Met Sally en direct sur The Big Breakfast de Channel 4 la laissent toujours embarrassée.

Gaby Roslin pense que la télévision est maintenant trop « sûre » et doit être plus méchante[/caption]

Mais le présentateur de radio estime que la télé est maintenant trop « sûre » et doit être plus méchante.

Dans une interview exclusive pour marquer les 25 ans depuis qu’elle a quitté l’émission de divertissement du matin, Gaby, 56 ans, a déclaré: «Le Big Breakfast repoussait les limites de ce qui était essentiellement une télévision pour enfants. L’un des moments que je n’oublierai jamais, c’est quand Billy Crystal était l’invité.

« Quand Harry rencontre Sally est mon film préféré de tous les temps. Il est venu dans l’émission et j’ai dû simuler cette fameuse scène d’orgasme de Meg Ryan avec lui.

« Ce clip est toujours sur YouTube. Pour mes enfants, je suis un embarras total.

« Mais j’aimerais voir plus de télévision coquine. Naughty sonne toujours comme si je dis « woohoo television ». Je ne veux pas dire méchant grossier. Je veux dire méchant, irrévérencieux et risqué.

« J’ai pensé pendant longtemps que nous avions besoin d’une télévision plus risquée. Beaucoup de télévision de nos jours est un peu sûre.

La star a animé The Big Breakfast en 1992 et est restée dans la série pendant quatre ans[/caption]

S’adressant au Sun dimanche, Gaby raconte qu’elle est toujours « extrêmement proche » de son ancien co-animateur Chris Evans et qu’ils rient de toutes les choses avec lesquelles ils se sont enfuis pendant l’émission.

Elle a également révélé qu’elle se sentait mieux que jamais après avoir abandonné l’alcool il y a trois ans.

LAPIN DURACELL

The Big Breakfast a été lancé en 1992 avec Gaby, alors âgée de 28 ans, et Chris aux commandes. En un an, il comptait en moyenne 4 millions de téléspectateurs, les meilleures audiences de l’histoire de la télévision matinale.

Paula Yates, les marionnettes Zig et Zag et plus tard Keith Chegwin, Denise van Outen, Johnny Vaughan et Kelly Brook sont également devenus des noms familiers après avoir travaillé sur la série, avant qu’elle ne soit diffusée en 2002.

Maman de deux enfants, Gaby est partie en 1996, deux ans après Chris, mais se souvient de ces deux années ensemble comme les plus bruyantes de sa vie.

Elle a déclaré: « Lorsque nous présentions The Big Breakfast, il n’y avait pas de scripts. Il y avait juste des panneaux pour savoir où nous allions. Je parle juste. C’est ce que j’ai toujours fait.

Gaby dit qu’elle est toujours très proche de son ancien co-animateur Chris Evans[/caption]

« L’alchimie entre Chris et moi a été instantanée. Chris est une force de la nature mais je n’ai pas été impressionné par son énergie. Nous étions probablement tous les deux des lapins Duracell qui ont rendu tout le monde fou.

« Nous avons eu une excellente relation. Nous avons eu des plaisanteries. J’étais peut-être le plus fou, mais Chris était le plus drôle et le plus risqué.

«Nous étions les derniers des présentateurs non scénarisés. Quand Johnny et Denise ont pris le relais, c’était un spectacle différent.

Le couple partageait un lien si étroit qu’on demande régulièrement à Gaby s’ils ont déjà été un objet.

Elle a déclaré: « C’est extraordinaire de voir comment, toutes ces années plus tard, les gens disent: ‘Est-ce qu’il s’est passé quelque chose de romantique avec toi et Chris?’ et je dis : ‘Non, mais j’ai fait un rêve sexuel à son sujet une fois’.

« Je me souviens que je suis entré dans la série un jour comme d’habitude et que j’ai dit: » Oh mon Dieu, Chris, j’ai fait un rêve sexuel à propos de toi « .

L’un des moments préférés de Gaby sur le tube des années 90 a été d’interviewer Pamela Anderson et Tommy Lee[/caption]

« Ensuite, nous avons commencé l’émission en direct à 7 heures du matin et ses premiers mots à la nation ont été : « Bienvenue au Big Breakfast ». Gaby, tu as fait un rêve sexuel sur moi la nuit dernière, n’est-ce pas ?

« Imaginez cela sur BBC Breakfast aujourd’hui. Une autre fois, je me souviens que nous avons commencé la série et Chris a dit : « Gaby a le PMT », et les gens sont devenus fous et ont dit : « C’est dégoûtant qu’il parle de ça ».

« Mais j’étais comme, ‘Pourquoi? Pourquoi est-ce dégoûtant qu’il en parle ? J’ai eu PMT, alors quel est le problème? Nous avons certainement diffusé quelques choses que vous ne verriez pas aujourd’hui.

Gaby, mariée à l’éditeur David Osman depuis 2013, ajoute : « Nous parlons encore presque tous les jours. Mon mari pense que Chris et moi avons une compréhension télépathique.

Être payé pour interviewer certaines des plus grandes stars du monde n’a pas échappé à Gaby.

Elle dit : « Billy Crystal était évidemment fantastique, bien qu’assez embarrassant.

Elle a travaillé avec une multitude de visages célèbres, dont le prince Harry[/caption]

« C’était assez extraordinaire que j’aie pu faire la scène de l’orgasme avec Lily Savage en train de regarder, puis de dire: » J’aurai ce qu’elle a « . Norman Wisdom était incroyable, tout comme Will Smith et chanter la chanson de Big avec Tom Hanks. Et Sean Connery m’a appris à jouer au golf.

«Barbara Windsor, qui est devenue une très, très chère amie à moi, était incroyable.

« The Big Breakfast a lancé la campagne Babs Behind The Bar, qui s’est terminée avec son personnage Peggy prenant le contrôle du Queen Vic sur EastEnders. Il y avait tout simplement trop de souvenirs incroyables.

‘JE SAUT ET RIRE’

Gaby, qui sera de retour sur Channel 4 cet été pour présenter Black Takeover Day pour promouvoir les talents noirs, a plaisanté en disant que le concert le plus difficile qu’elle a maintenant est de divertir ses filles Libby, 20 et 14 ans, Amélie.

Elle a déclaré : « Je suis la personne qui va dans la chambre de mes enfants pour les réveiller.

«Je chante des chansons de théâtre musical et je m’assois dessus et je les fais rire. C’est comme ça que je les réveille.

Dame Barbara Windsor est même devenue «une très, très chère amie» de Gaby[/caption]

« Je chante chaque chanson de chaque comédie musicale. Ce matin, c’était Hairspray.

Une chose qui a donné à Gaby un ressort supplémentaire dans sa démarche, c’est d’arrêter l’alcool il y a trois ans.

Elle dit que cela a « fait des merveilles » pour sa confiance en elle et ajoute: « Je détestais avoir la gueule de bois et je faisais un mois de janvier sec chaque année, puis une année qui s’est transformée en février et mars secs, et j’ai continué. Sans aucun doute, c’est la meilleure décision que j’ai jamais prise.

«Et si j’avais su à quel point je me sentirais bien de ne pas boire et à quel point je me sentirais plus confiant en entrant dans une fête sans boire, je l’aurais fait il y a des années. Je ne suis jamais tenté.

« La chose la plus extraordinaire que j’ai apprise, c’est que je n’ai jamais eu besoin d’alcool pour avoir confiance en moi.

« En général, je saute, je ris et je saute. Je suis dans une position très privilégiée pour continuer à travailler dans cette industrie après 34 ans.

Son top 5 des moments de la série LE MARIAGE EN DIRECT : Je me souviens que nous étions le tout premier programme à faire un mariage en direct. Notre famille de la semaine était active, et le mardi, j’ai juste dit : « Pourquoi ne vous mariez-vous pas dans l’émission ? » Tous les chercheurs et producteurs se sont dit : « Oh mon Dieu, qu’est-ce que Gaby vient de dire ? » mais trois jours plus tard, le vendredi – grâce à l’incroyable équipe de production de Big Breakfast – ils se sont mariés. LE CHANTEUR DEAN FRIEDMAN SORT D’UNE BOÎTE : J’ai continué à parler de cette chanson intitulée Lucky Stars du chanteur américain Dean Friedman, avec qui je plaisantais en disant que nous devrions aider à faire un retour. Cela a pris son essor, puis un jour où j’animais avec Paul Ross, il m’a surpris en faisant sauter Dean d’une énorme boîte en carton en direct dans la série. J’étais complètement sous le choc et je me foutais de rire. SAUTER DANS UNE PAVILLON ENTIÈREMENT HABILLÉ : Nous faisions des jeux ridicules tous les jours. L’un d’eux s’appelait One Lump Or Two et à une occasion, j’ai été persuadé de sauter tout habillé dans cette immense pataugeoire qui se trouvait dans le jardin de la maison. Je ne me souviens pas à quel point il faisait froid, mais je pense que je portais une veste rouge. PAMELA ANDERSON ET TOMMY LEE : C’était à l’apogée de la folie Pammy et Tommy. Un tout autre spectacle avait été prévu la veille, mais quelqu’un a été envoyé à l’aéroport pour leur demander s’ils feraient le Big Breakfast avant tout autre spectacle. Ils ont dit oui, alors nous avons soudainement dû faire ce tout nouveau spectacle en un clin d’œil. RETARD HTE PAULA YATES: Elle était si adorable et ce qui est arrivé à Paula était très, très triste. Elle était incroyable avec tous les invités et tout à fait unique. Il n’y avait personne comme elle avant ou après. Et tout cela est déchirant pour elle et sa fille Peaches.





L’année prochaine sera le 30e anniversaire du lancement de The Big Breakfast, et Gaby espère une invitation.

Elle a dit : « J’adorerais aller à la réunion. Mais je ne pense pas que les éditeurs m’appelleraient un jour, Chris et moi, pour nous demander de refaire The Big Breakfast.

« Ce n’est un secret pour personne que j’adorerais refaire une émission irrévérencieuse, folle, parler/tout. C’est ce dont la télévision a besoin aujourd’hui.