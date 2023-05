Gabrielle Union tombe amoureuse de Keith Powers dans la bande-annonce de « The Perfect Find »

Un petit couguar canoodling n’a jamais fait de mal à personne

Les étincelles volent quand Jenna (Gabrielle Union)– un éditeur de mode prêt pour un retour après un licenciement et une rupture très médiatisés–rencontre un charmant collègue beaucoup plus jeune (Keith Pouvoirs) qui se trouve être le fils de son patron.

Tiraillée entre ce qui lui semble juste et le fait de faire dérailler son retour dans la mode, Jenna doit décider si elle risquera tout pour une romance secrète.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

« J’ai été Jenna à maintes reprises dans ma vie d’adulte, une femme qui touchait le fond et devait retrouver son chemin avec son âme et ses scrupules intacts », a déclaré Union, 50 ans, dans un interview avec PERSONNES.

« Je suis aussi sortie avec des gars plus jeunes et j’ai connu tout le bien, le mal, le laid et l’indifférent qui va avec. »