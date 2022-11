Gabrielle Union se souvient du rituel de l’eau qui a changé la vie au Ghana

AVERTISSEMENT : cet article contient un langage grossier

Gabrielle Union a partagé plus de détails sur son récent voyage en Afrique avec sa famille.

L’acteur a partagé qu’elle et Wade ont participé à un rituel au cours duquel ils se sont baignés dans la rivière Last Bath, où les esclaves se baignaient avant d’être emmenés dans des navires négriers.

Ils ont également reçu des noms ghanéens; “Sarfoa pour moi et Kwesi pour D”, a-t-elle déclaré.

Union et sa famille se sont également rendues à Zanzibar, en Namibie et en Afrique du Sud au début du mois pour célébrer son 50e anniversaire.

Gabrielle Union a partagé plus de détails sur son récent voyage en Afrique avec son mari, Dwyane Wade et leur fille Kaavia James.

Union et sa famille se sont rendues à Zanzibar, au Ghana, en Namibie et en Afrique du Sud au début du mois pour célébrer son 50e anniversaire.

Dans une interview avec iNews Royaume-Uni – tout en faisant la promotion de la nouvelle animation Disney Monde étrange – Union a parlé d’une expérience qui a changé sa vie lors de sa visite au Ghana.

“Nous avons eu la chance d’entrer physiquement dans la rivière et de dire nos prières et d’appeler nos ancêtres… il y a quelques années, ils avaient fait une cérémonie pour que je puisse avoir mon enfant, et ils ont fait une cérémonie similaire pour mon mari et moi cette fois-ci », dit Union, faisant référence à Last Bath, où les esclaves se baignaient avant d’être emmenés dans des navires négriers.

Avant de participer au rituel, Union et Wade ont reçu des noms ghanéens : « Sarfoa pour moi et Kwesi pour D ».

“Nous étions tous séparés les uns des autres, et au loin, je vois D avec les bras tendus alors que l’un des chefs lui verse de l’eau. La prochaine chose que je sais, il pousse un cri”, poursuit Union pour expliquer son expérience.

“Certaines personnes pleurent, certaines pleurent en silence, d’autres sont angoissées. C’est une journée brûlante, et alors que nous sortons de l’eau, le ciel s’ouvre et c’est une averse torrentielle à l’improviste.”

Après l’expérience, Union a déclaré qu’elle ne s’était jamais sentie plus claire quant au but de sa vie.

“Je n’ai jamais été aussi clair. Mon âme ne s’est jamais sentie plus propre ou plus légère. C’est mon histoire d’origine de super-héros. Si vous pensiez que j’étais un fauteur de troubles auparavant, vous n’avez aucune putain d’idée de ce qui s’en vient.”

Au cours de leur visite en Afrique du Sud, Wade s’est fait tatouer plusieurs nouveaux tatouages, dont le drapeau sud-africain, les initiales de l’Union et son nom ghanéen.

