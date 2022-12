Gabrielle Union se douche en bikini vert sous la douche cascade : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Gabrielle Union laissez ses fans se régaler de fin d’année en partageant une vidéo très impertinente d’elle-même en train de se doucher en bikini. La superbe actrice s’est rendue sur son Instagram le soir du Nouvel An pour publier le clip de ses vacances tropicales avec son mari Dwyane Wade et leur adorable fille de quatre ans, Kaavia. Se douchant sous une petite cascade dans un deux-pièces vert, Gabrielle a fait référence aux paroles du tube “Waterfalls” de TLC en 1994, en écrivant : “Si je m’en tenais aux rivières et aux lacs auxquels je suis habituée, je ne serais pas arrivée aussi loin .”

Plus à propos Gabrielle Union

La magnifique famille de Gabrielle a profité de leur escapade de vacances, l’actrice partageant des moments spéciaux sur ses réseaux sociaux, y compris quelques autres clichés et clips de bikini ! Les fiers parents ont également posté une adorable vidéo familiale le lendemain de Noël pour souhaiter de joyeuses fêtes à leurs abonnés.

Pendant ce temps, Gabrielle se prépare peut-être à essayer à nouveau son uniforme de pom-pom girl Clover. L’actrice de 49 ans a récemment fait allusion à une suite possible de la comédie emblématique pour adolescents de 2000 L’amener sur, qui la présentait comme Chez Kirsten Dunst rival de l’école Isis. En réponse à un tweet d’un fan qui célébrait le 22e anniversaire du film, Gabrielle a écrit : “Hmmmm alors Isis pourrait avoir un adolescent #BringItOn.”

Gabrielle, qui partage également Zaya14 ans, avec Dwyane, devenu célèbre en L’amener sur aux côtés de Kirsten. Cependant, Gabrielle a récemment partagé qu’elle regrettait son rôle dans le film. Lors d’une visite à Bonjour Amériqueelle a exprimé des inquiétudes concernant le “musellement” de son personnage Isis, à qui elle a également écrit une lettre d’excuses dans son livre “You Got Anything Stronger?”

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Dans le film, Isis apprend que la chorégraphie de son équipe a été volée par une équipe rivale, ce qui contrarierait quiconque à juste titre, mais Gabrielle a dit qu’elle sentait qu’elle ne pouvait pas la jouer de cette façon. « Les filles noires n’ont pas le droit d’être en colère. Certainement pas démonstrativement en colère, et je l’ai muselée », a-t-elle expliqué. “Je l’avais muselée et j’en avais fait cette dirigeante gracieuse et décente, et j’étais toujours un méchant dans ce film. J’ai fait tout ce changement de forme pour un personnage, puis j’ai réalisé que je le faisais aussi pour moi-même. Je ne me permettais pas toute la gamme de mon humanité.

Dans cet esprit, Gabrielle a déclaré qu’elle aurait certainement apporté des modifications à sa performance. “Je lui aurais permis la pleine humanité, et une partie d’être un humain à part entière est la capacité d’exprimer sa rage lorsqu’elle est blessée”, a-t-elle détaillé. “Lorsque vous ne vous autorisez pas vraiment toute votre gamme d’émotions et que vous muselez vos propres émotions, cela permet aux gens de penser:” Peut-être que ce que j’ai fait n’était pas si mal. Je lui aurais donné toute la colère.

Lien connexe En rapport: Les enfants de Dwyane Wade : tout savoir sur ses 4 beaux gosses

Bien qu’elle puisse avoir quelques réserves sur la façon dont elle a géré la production originale, Gabrielle est évidemment partante pour une suite. Même avant son tweet cryptique, elle a lancé des idées pour une suite lors d’une réunion Zoom en août 2020 avec Kirsten et le réalisateur Peyton Roseau. “L’impact, 20 ans plus tard, que ce film a eu et continue d’avoir, c’est génial”, a déclaré Gabrielle. « Donc, quoi que nous puissions trouver un jour, je veux dire, Kirsten, peut-être que nous sommes comme co-responsables de la PTA. Je ne sais pas.”

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.