Gabrielle Union révèle qu’elle et Dwyane Wade partagent leurs factures à 50/50 – Hollywood Life

Gabrielle Union50, et Dwyane Wade, 41 ans, visent à avoir la relation idéale – jusqu’à qui paie les factures. « Dans ce ménage, nous partageons tout moitié-moitié », a-t-elle déclaré au Millionnaires noirs podcast dans un clip récent, que vous pouvez voir ci-dessous. « Mais dans les autres ménages que chacun de nous doit soutenir, il y a toujours ce genre, gorille sur le dos, c’est comme, ‘Tu ferais mieux de travailler, b ****, tu ferais mieux de travailler. Oh, tu vas dormir ? Vous savez, quelqu’un pourrait ne pas manger. C’est dur. C’est difficile de laisser passer ça. Alors je travaille là-dessus.

La superbe actrice a également révélé qu’elle combattait un « état d’esprit de pénurie », qui a pris racine lorsqu’elle tentait de prendre pied en tant qu’actrice. « J’ai encore du mal avec ça », a-t-elle déclaré lors du clip, qui est depuis devenu viral. « Je pense que j’ai juste plus de responsabilités pour mon argent. Je deviens nerveux comme, ‘Oh mon Dieu, ce film n’a pas été ouvert, tu sais ce que ça veut dire ? Est-ce que je… Vais-je en avoir assez pour tenir tout le monde debout ? »

Gabrielle et Dwyane se sont mariés en août 2014 et ont depuis accueilli leur fille Kaavia, 4, à la famille. Dwyane a amené trois enfants de sa relation précédente – son fils Zaïre, 20 ans, fille Zaya15 ans et fils Xavier Zacharie9 ans, à la famille recomposée.

Alors que Dwyane, qui aurait gagné des centaines de millions au cours de sa carrière dans la NBA, et Gabrielle, une actrice accomplie et célèbre, se sont engagés à garder les choses équitables, Gabrielle a admis un jour que ce n’était pas toujours ainsi. Lors d’une apparition en janvier sur Dax Shepard’s Fauteuil Expert podcast, elle a dit que son mariage avec son ex-mari Chris Howard était « dysfonctionnelle dès le premier jour » et a admis qu’elle se sentait « autorisée » à tricher parce qu’elle s’occupait des factures. « Je payais toutes les factures, je travaillais mon a ** off, et j’avais l’impression que c’était ce qui venait, le butin de la richesse », a-t-elle déclaré. « Comme mon père avant moi, celui qui a le plus peut faire ce qu’il veut, c’est ce que je pensais. »

De toute évidence, elle se sent différemment dans son mariage actuel. « Ce sont nos deux deuxièmes mariages, et nous sommes très transparents à ce sujet », a-t-elle déclaré. PERSONNES en 2021. « Nous n’avons pas bien fait les choses la première fois. Il y a une autre façon — d’être plus collaboratif et équitable. Nous nous humilions, écoutons et nous nous rencontrons au milieu.

