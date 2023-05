Gabrielle Union révèle qu’elle et Dwyane Wade ont tout partagé 50/50

Gabrielle Union a enflammé le monde de Twitter lorsqu’elle a révélé qu’elle et son mari, Dwyane Wade, partageaient toutes leurs finances à 50/50.

Lors d’une récente conversation avec Bloomberg‘s Idea Generation, l’actrice a parlé de son état d’esprit lorsqu’il s’agit d’économiser de l’argent, c’est à ce moment-là qu’elle a révélé qu’elle et Wade partageaient toutes leurs dépenses au milieu.

« C’est bizarre de dire que je suis chef de famille, car dans ce foyer, nous partageons tout à 50/50 », a déclaré Union à propos de son mariage avec l’ancienne star de la NBA.

Le L’amener sur alun a également déclaré que malgré leur succès combiné, elle gardait toujours un œil sur le résultat net, citant leur responsabilité envers les autres.

« Mais dans les autres ménages que chacun de nous doit soutenir, cela met ceci – il y a toujours ce gorille sur votre dos – c’est comme, ‘Tu ferais mieux de travailler, tu ferais mieux de travailler, tu ferais mieux de travailler – tu vas dormir? Quelqu’un pourrait ne pas manger ! », a déclaré Union.

L’actrice a poursuivi en disant que malgré leur succès et leur richesse collectifs, elle reste dans un état d’esprit d’anxiété et de pénurie lorsqu’elle examine les résultats.

« Je pense que j’ai juste plus de responsabilités pour mon argent », a déclaré Union à Bloomberg. « Alors, je deviens nerveux: » Oh mon Dieu, ce film n’a pas été ouvert, qu’est-ce que cela signifie? Vais-je en avoir assez pour retenir tout le monde ? Elle a ajouté : « Et j’essaie de trouver la paix dans le voyage ; ne pas utiliser mon état d’esprit d’anxiété et de pénurie pour être mon moteur, ce qui est difficile.

Sans surprise, la partie la plus discutée de cette interview a fini par être le fait que Union et Wade ont partagé leurs finances à 50/50. Découvrez ci-dessous certaines des réponses Twitter les plus hilarantes à cette révélation :

Certains fans ont également commencé à comparer Union à Savannah James, qui a récemment accordé une rare interview sur sa vie de mère et d’épouse du visage de la NBA : LeBron James.

Parce que Savannah a révélé qu’elle s’était toujours concentrée sur le fait d’être une mère et une épouse formidables plutôt que sur sa propre carrière, certains utilisateurs de Twitter soulignent la différence entre sa vie et celle de Union, qui s’inquiète pour la stabilité financière malgré son mariage avec l’ancien coéquipier de LeBron.

De toute évidence, les mêmes choses ne fonctionnent pas pour toutes les relations, mais beaucoup de gens pensent que la vie de Savannah semble beaucoup plus douce que celle de Gabrielle. Découvrez quelques-unes des comparaisons par vous-même :