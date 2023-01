Gabrielle Union parle de tromper son ex-mari Chris Howard – Hollywood Life

Voir la galerie





Gabrielle Union a révélé qu’elle estimait que c’était son droit de tromper son ex-mari Chris Howard lors d’une apparition sur Dax Shepard’s Fauteuil Expert podcast, sorti le lundi 2 janvier. L’actrice, 50 ans, a déclaré que son mariage avec Chris, 47 ans, était “dysfonctionnel dès le premier jour”. Gabrielle a expliqué comment elle se sentait « autorisée » pendant l’entretien.

Le 10 choses que je déteste à propos de toi L’actrice a déclaré qu’elle avait du mal avec des “problèmes de concentration” et qu’elle “ne recevait pas les prix de la femme de l’année” lors de son mariage avec l’ancien joueur de la NFL. “Lors de notre premier mariage, aucun de nous n’avait l’impression que le mariage devait entraver notre relation amoureuse”, a-t-elle déclaré. “Une partie de cela était comme suivre ses activités, comme, ‘Oh, c’est ce que tu fais? Vous allez ressentir celui-ci », et je me sentais juste en droit de le faire aussi.

Gabrielle a poursuivi et a dit qu’elle avait l’impression que le fait d’être le principal soutien de famille lui donnait en partie le droit d’être infidèle. “Je payais toutes les factures, je travaillais mon a ** off, et j’avais l’impression que c’était ce qui venait, le butin de la richesse”, a-t-elle déclaré. “Comme mon père avant moi, celui qui a le plus peut faire ce qu’il veut, c’est ce que je pensais.”

Elle a poursuivi et a déclaré que la relation “n’aurait jamais dû sortir de la phase de rencontres” et qu’ils ont suivi une thérapie de couple, où on leur a dit la même chose. “La seule chose que vous avez tous les deux en commun, ce sont les autres. Alors pourquoi n’irais-tu pas simplement avec d’autres personnes ? elle s’est souvenue que le thérapeute leur avait dit.

Ce n’était pas seulement la relation « dysfonctionnelle » qui a conduit à l’infidélité. Gabrielle a également dit qu’elle avait l’impression de chercher la “validation” de “certains types de gars” pendant le mariage. “Cela m’a fait sentir que j’étais digne et bonne et précieuse et méritante”, a-t-elle expliqué. “Avec le recul, oui, j’avais absolument besoin d’eux de quelque chose que je ne fournissais pas moi-même et mon mariage non plus.”

Gabrielle et Chris se sont mariés de 2001 à 2005, et ils ont finalisé leur divorce en 2006. Depuis la séparation, elle a épousé l’ancien joueur de la NBA Dwyane Wade, 40 ans, en 2014, et le couple a une adorable fille de quatre ans Kaavia James.

