Gabrielle Union est sur le point d’avoir beaucoup de bouches à nourrir!

le Le meilleur de LA star fait équipe avec Noirâtre créateur Kenya Barris pour une réinvention de Moins cher à la douzaine sur Disney +, Disney a annoncé lors de sa journée des investisseurs le 9 décembre. L’histoire «est centrée sur une famille recomposée de 12 personnes, naviguant dans une vie familiale trépidante et dans leur entreprise familiale».

Ce sera la deuxième réinvention du film original de 1950, basé sur le roman de 1948 du même nom et qui raconte l’histoire d’une famille qui se vante – vous l’avez deviné – de 12 enfants. Une version de 2003 mise en vedette Steve Martin, Bonnie Hunt, Hilary Duff, Tom Welling et Piper Perabo.

Bien que Gabrielle n’ait pas commenté l’actualité du film, elle a partagé une vidéo sur Instagram qui raconte le chaos occasionnel qui accompagne la parentalité. Dans le nouveau post, qui est en partenariat avec Tropicana, on peut voir l’actrice se cacher de sa famille et se faufiler dans la salle de bain pour un peu de repos … et un mimosa.