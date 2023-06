Gabrielle Union grésille en bikini blanc à la plage de Miami : Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Méga

L’été bat son plein et les stars débarquent à la plage ! Actrice Gabrielle Union, 50 ans, a fait sensation à Miami le 15 juin et a porté un maillot de bain deux pièces blanc brûlant. Le haut de bikini de la bombe brune comportait un design à épaules dénudées et une découpe révélatrice sur le devant, tandis que son bas était effronté. Gabrielle portait ses longues tresses dans une queue de cheval haute tendance et a complété son look avec des lunettes de soleil marron.

Le L’amener sur Le dernier look en bikini de la star arrive deux semaines seulement après qu’elle est allée sur Instagram pour partager une vidéo d’elle utilisant plusieurs de ses produits Flawless By Gabrielle Union. « Les tresses sont de sortie », a déclaré Gabrielle dans la vidéo de ses cheveux naturels. « C’est à quel point vous pouvez dire qu’il a grandi parce que vous pouvez voir tous les gris. Bienvenue dans la vieillesse, les enfants. Bien sûr, la starlette s’est assurée d’énumérer les produits qu’elle a utilisés pour obtenir son look, notamment son masque miracle aux 5 beurres, son revitalisant sans rinçage aux 5 beurres et le tonique apaisant pour le cuir chevelu.

Avant cela, la fière maman ours a fait la une des journaux après avoir dit au Millionnaires noirs podcast le 15 mai, qu’elle et son mari, Dwyane Wade, 41 ans, partagent leurs factures à parts égales. « Dans ce ménage, on partage tout moitié-moitié », a-t-elle expliqué. « Mais dans les autres ménages que chacun de nous doit soutenir, il y a toujours ce genre, gorille sur le dos, c’est comme, ‘Tu ferais mieux de travailler, b ****, tu ferais mieux de travailler. Oh, tu vas dormir ? Vous savez, quelqu’un pourrait ne pas manger. C’est dur. C’est difficile de laisser passer ça. Alors je travaille là-dessus. Un mois plus tard, Dwayne, qu’elle a épousé en 2014, a déclaré au Club Shay Shay podcast pourquoi ils ont divisé leurs factures de cette façon.

Le partage de leurs factures et de leurs responsabilités financières « cinquante-cinquante » est survenu après que le couple ait eu une prise de bec conjugale. «J’ai dit quelque chose à propos de ma maison que j’ai payée. Ma femme m’a regardé et m’a dit « tu ne me diras plus jamais ça quand c’est quelque chose que nous partageons », a déclaré l’ancien athlète le 12 juin. [Los Angeles]ma femme a dit: « J’en ai eu la moitié, tu ne diras plus jamais ma maison – tu peux dire ça dans l’arène! » « Le père de cinq enfants a pris sa retraite de la NBA en 2019, cependant, sa femme continue d’être un succès actrice.

Au cours de l’entretien, Dwayne a poursuivi en expliquant qu’ils partageaient également leurs responsabilités financières avec leur fille, Kaavia, 4, également. « Tout ce qui se passe avec elle, 50/50 nous le partageons ensemble », a-t-il déclaré aux auditeurs. Il a qualifié Gabrielle de « patron » et de « femme active » « indépendante ». Enfin, l’homme de 41 ans a expliqué qu’en ce qui concerne les détails, ils partagent environ « trois choses cinquante-cinquante », alors qu’ils s’investissent chacun « à 1000% » dans le reste de leur vie. Les enfants de Dwayne incluent Zaïre21, Xavier Zacharie9, Zaya Wade, 15 et Kaavia. Il a accueilli Zaya et Zaïre avec son ex-femme, Funches de Siohvaughntandis que Xavier est le fils qu’il partage avec Aja Métoyer.

