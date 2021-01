Il y a juste quelque chose à propos de l’amour entre Gabrielle Union et mari Dwyane Wade!

le Le meilleur de LA La star s’est rendue sur Instagram le 17 janvier pour partager une jolie vidéo d’elle et de Dwyane en l’honneur du 39e anniversaire du joueur de la NBA.

«Joyeux anniversaire bébé», a écrit l’actrice, qui a épousé Dwyane en 2014. «Vous rendez chaque jour beau et amusant et la façon dont vous protégez notre paix me fait pâmer. J’adore t’aimer.

La vidéo, qui est définie sur Snoh AalegraLa chanson de «Find Someone Like You» présente des extraits de la vie de Gabrielle et Dwyane, qui comprend le temps passé avec leurs enfants. Les deux partagent Kaavia James Union Wade, 2. Dwyane est également père de trois enfants issus de relations antérieures: Zaïre, 18, Zaya, 13 et Xavier, 7. Naturellement, l’adorable vidéo de montage présente également beaucoup de regards amoureux entre les étoiles.

Dwyane a commenté la vidéo en écrivant: « Wow! J’ai juste pleuré. C’était magnifique. J’adore t’aimer. »