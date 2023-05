Gabrielle Union clarifie les commentaires sur le partage des finances 50/50

Gabrielle Union double après avoir révélé comment elle et son mari Dwayne Wade gèrent leurs finances.

Plus tôt ce mois-ci, les fans ont été déconcertés d’apprendre qu’Union et son mari partageaient leurs finances à 50/50, une révélation que l’actrice a faite lors d’une conversation avec Noah Callahan-Bever sur sa série Bloomberg Originals, La génération d’idées.

Cette révélation a dérouté les fans pour de nombreuses raisons, l’une d’entre elles étant le fait que Dwyane Wade est copropriétaire d’une équipe de la NBA et a clairement assez d’argent pour subvenir aux besoins de la famille par lui-même. Un autre point de discorde pour les téléspectateurs était la façon dont Union parlait de la situation, admettant que les finances et l’idée de ne pas avoir assez d’argent la maintenaient éveillée la nuit.

Maintenant le Être Mary Jane alun suit cette révélation avec un peu plus de contexte, expliquant pourquoi la situation sur laquelle elle et Wade se sont mis d’accord est parfaite pour eux.

« Chaque foyer est différent et faire ce qui est le mieux pour vous et les vôtres est la clé », a précisé Union dans un commentaire Instagram. « Et ce que certains ne comprennent pas, c’est que je suis responsable à 100% de 3 autres ménages et que D en a encore plus. La majorité de ces ménages sont des personnes âgées et des mineurs. Nous venons tous les deux de familles qui interviennent pour aider à s’occuper d’enfants ou de parents âgés. Donc, pouvoir être avec quelqu’un qui me rencontre à mi-chemin et qui allège ma charge me donne la paix et le soutien.

Elle a poursuivi en disant: «Il m’a proposé de me couvrir de confiance, mais ce n’est pas mon ministère ni ne m’apporte la paix. Tout cela pour dire, j’aime la façon dont nous reconnaissons qu’il y a des milliards de façons d’exister et vous devez juste trouver ce qui vous convient et qui VOUS apporte la paix. J’ai trouvé le mien.