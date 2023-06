50 où ???

Gabrielle Union a fêté ses docu-séries BET+ Mon voyage vers 50 ans avec une somptueuse soirée à Miami qui a fait ressortir Trina, Tom Joyner, Tabitha Brun, Kym Whitleyet plus encore lors de l’American Black Festival à Miami.

Les invités ont été invités à profiter du bowling, des cocktails fluides, des repas savoureux, du patin à glace et d’un espace photo exquis lors de l’affaire exclusive avec des sons fournis par DJ Pee Wee.

Dans Mon voyage vers 50 ansles téléspectateurs rejoignent Gabrielle, mari Dwyane Wadevotre famille, vos amis proches et vos proches lors d’un voyage continental épique de l’île de Zanzibar à la côte du Ghana en passant par les parcs de la Namibie et la vie nocturne de l’Afrique du Sud.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

« J’ai toujours eu une soif de savoir toute ma vie. La connexion avec le berceau de la civilisation et ma propre ascendance m’a aidé à me rapprocher de moi-même », a déclaré Union. « Il n’y avait pas d’autre endroit où je voulais passer mon 50e anniversaire. Ce fut une expérience que je n’oublierai jamais et je suis ravi que le public se joigne à moi dans ce voyage.

Au cours de ce voyage, elle suivra le chemin de son héritage, acquerra de la sagesse et se débarrassera de ce qui ne fonctionne plus pour elle tout en invitant les autres à réapprendre, à redécouvrir et à se reconnecter alors que nous célébrons collectivement notre moi le plus authentique.

« C’est un privilège d’avoir Gabrielle dans la famille BET. Nous sommes ravis de lancer l’un de ses premiers projets d’accord global sur BET + », a déclaré Moulins Scott, président et chef de la direction de BET Media Group. « Dans ce spécial en deux parties, Gabrielle nous emmène dans un voyage à la fois sincère et déchirant. Nous sommes honorés de présenter cette histoire à notre public et de servir de foyer à des histoires noires complexes qui célèbrent et donnent une voix à nos expériences, notre patrimoine et notre culture partagés.

Gabrielle Union : Mon parcours vers 50 ans premières exclusivement sur BET + le 15 juillet 2023.