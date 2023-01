Gabrielle Union avoue son infidélité lors de son premier mariage

Gabrielle Union et Dwyane Wade sont les objectifs relationnels de beaucoup de gens, mais dans son mariage précédent, les choses n’étaient pas aussi parfaites.

Dans le dernier épisode d’Armchair Expert, Gabrielle Union s’est ouverte à l’hôte de Dax Shepard à propos de son premier mariage, dans lequel elle admet qu’elle n’était pas « obtenue des prix de la femme de l’année ».

Alors que Shepard parlait d’avoir de la culpabilité entourant ses propres infidélités passées, Union a admis un peu plus tard dans leur relation qu’elle souhaitait avoir plus de culpabilité pour son infidélité, mais la considérait plutôt comme «une relation tellement stupide qui n’aurait jamais dû sortir de la phase de rencontres.

Quant à ce qu’elle a retiré de tromper son mari, Union a admis qu’elle était « excitée pour la validation et avoir certains types de gars comme moi et me vouloir. Cela m’a fait sentir que j’étais digne et bon et précieux et méritant.