Gabrielle Union avoue qu’elle “se sentait en droit” de tricher lors de son premier mariage avec Chris Howard : “Dysfonctionnelle”

L’actrice Gabrielle Union parle de son mariage “dysfonctionnel” avec l’ancien joueur de la NFL Chris Howard.

Lors d’une apparition dans “Armchair Expert” de Dax Shepard podcast, Union a révélé qu’elle “se sentait autorisée” à l’infidélité pendant leur mariage de cinq ans.

Lorsque Shepard a évoqué ses infidélités passées, Union a fait remarquer : “Lors de notre premier mariage, aucun de nous n’avait l’impression que le mariage devait entraver notre relation.

“Une partie de cela était comme suivre ses activités, comme, ‘Oh, c’est ce que tu fais? Tu vas ressentir celui-ci.’ Et je me sentais juste en droit d’en avoir aussi.”

Union et Howard se sont mariés en 2001 et ont rompu en 2005.

Union a ajouté que puisqu’elle payait “toutes les factures”, elle devrait être autorisée à faire ce qu’elle voulait.

“Comme mon père avant moi, celui qui en a le plus peut faire ce qu’il veut, c’est ce que je pensais”, a déclaré Union sur le podcast.

Pendant qu’ils étaient ensemble, la star de “Bring It On” a également avoué qu’elle était “excitée pour être validée et avoir certains types de gars comme moi et me vouloir”.

L’actrice de 50 ans a continué à parler franchement de sa relation avec l’ancien joueur de la NFL de 47 ans et a noté que le couple était “juste dysfonctionnel dès le premier jour”.

Union a ajouté qu’un thérapeute leur avait dit un jour qu’elle ne comprenait pas comment leur relation toxique avait abouti au mariage en premier lieu.

“[She said] nous devrions probablement chercher un moyen de nous dissoudre à l’amiable… parce que vous n’avez rien en commun, pas de morale, pas de valeurs”, a déclaré Union à Shepard.

« La seule chose que vous avez en commun, ce sont les autres personnes, alors pourquoi n’irez-vous pas simplement avec d’autres personnes ? »

L’actrice de “Bad Boys II” a poursuivi en disant qu’elle souhaitait “avoir plus de culpabilité” à propos de son infidélité passée.

“C’était une relation tellement stupide qui n’aurait jamais dû sortir de la phase de rencontres”, a-t-elle déploré.

“Je n’étais au courant d’aucun commentaire de mon ex-femme Gabrielle Union sur un podcast ou ailleurs”, a déclaré l’ex d’Union, Howard, à Fox News Digital. “Ce que je sais, c’est qu’elle semble être très heureuse avec sa nouvelle famille et qu’elle continue de très bien se débrouiller dans sa carrière et son activisme. Je ne lui souhaite, à elle et à sa famille, que le meilleur.”

Après s’être séparée d’Howard, la star de “10 choses que je déteste à propos de toi” a épousé l’ancien joueur de la NBA Dwyane Wade en 2014.

En 2018, le couple a accueilli une petite fille, Kaavia, dans le monde. Union est également la belle-mère des trois enfants de Wade issus de mariages précédents.