Gabrielle Union, 50 ans, riposte aux ennemis qui pensent qu’elle devrait se couvrir

Alors que Gabrielle Union semble avoir beaucoup de temps pour partir en vacances avec sa famille, il y a une chose pour laquelle elle n’a pas le temps : les ennemis.

La femme de 50 ans partage souvent des photos d’elle-même en maillot de bain alors qu’elle et son mari Dwyane Wade emmènent leur progéniture dans divers lieux de plage à travers le monde, et tandis que certaines personnes ressentent le besoin de la critiquer pour être « trop ​​​​vieille » pour partager ce genre de photos, elle a sa propre réponse assez pointue.

S’exprimant sur le podcast « Who What Wear », Union a déclaré : « Quelqu’un a dit : ‘Tu es assez vieux pour être la grand-mère de quelqu’un, pourquoi portes-tu encore des bikinis ?' »

« Je me dis : ‘Tout d’abord, ce ne sont pas que des bikinis' », a-t-elle déclaré. « ‘Ce sont des tongs. Et tu vas voir ces joues jusqu’à ce que mon a– tombe littéralement, et je pourrais juste porter un bikini dans le cercueil.' »

Elle a ajouté : « Je ne sais pas, c’est peut-être juste pour toi, pour ce commentateur… c’est pour toi b—h, et ça va être comme moi dans un string comme un– dans le cercueil. »

L’actrice a également déclaré : « [When you’re] 35 ans, ils commencent à te traiter comme si tu avais de l’ostéoporose. Tu commences à devenir invisible, et c’est un sentiment étrange et vide d’avoir l’impression de disparaître sous tes propres yeux… »

« Vous commencez à adopter la même attitude que la société qui croit que vous manquez de valeur. »

« Je ne veux pas que quelqu’un d’autre ressente cette invisibilité et ce sentiment d’inutilité parce que les seules personnes dont nous avons besoin pour nous valider, c’est nous », a-t-elle déclaré. « Et parfois, plus vous vous validez, plus les gens disent : « Ouais ». »

Si c’est son truc, alors ça a l’air de marcher.

Dans sa dernière photo de maillot de bain, dans laquelle elle est photographiée avec Wade et leurs enfants, Kaavia et Zaya, les commentaires étaient largement positifs.

Cependant, ce n’est pas toujours le cas.

Bien qu’il y ait encore beaucoup de commentaires positifs sur ses messages précédents, il y a aussi beaucoup de négativité.

Sur un post qui présentait une vidéo d’Union nager dans un lac saléune personne a écrit : « A ton grand âge, tu ne sais toujours pas qui tu es vraiment ?!? Smh. c’est dérangeant. Comme trouver un miroir et une carte et te rediriger hors de la misère lol. Prions pour Gabrielle qu’elle met toujours en désespoir de cause et ça se voit. »

Sur un autre post, un montrant Union en bikini stringun adepte lui a dit : « Ugh tu as épousé Gabby, hmm pas sur les réseaux sociaux pour que tout le monde voie ton derrière s’il te plaît. »

Un autre s’est plaint, « Qu’est-il arrivé à la décence? »