La chanteuse BRITANNIQUE Gabrielle a admis qu’elle avait failli sortir d’un costume qui l’avait presque tuée lorsqu’elle jouait sur The Masked Singer UK.

Lors d’une interview sur Martin et Roman’s Weekend Best, Gabrielle a partagé ses difficultés et son expérience «folle» en tant qu’Arlequin.

7 Gabrielle a partagé son expérience sous un costume « très chaud » en tant qu’arlequin sur The Masked Singer UK

7 Gabrielle s’est exclamée à quel point c’était désagréable

Déguisée en Harlequin, l’animatrice Roman Kemp a déclaré que sa performance dans The Masked Singer UK était «incroyable».

Il a mentionné à quel point la série avait l’air amusante et a dit à Gabrielle: «Tu étais fantastique, les gens t’aimaient.»

Bien que le masque soit « très chaud », Gabrielle a dit que c’était « beau » et très amusant.

Cependant, Gabrielle a admis qu’elle «a failli sortir le premier jour, mais je suis contente d’avoir fini par rester et de voir à travers et d’avoir passé un moment inoubliable».

7 Les hôtes Martin et Roman Kemp ont demandé à Gabrielle comment elle gardait le secret d’être Arlequin

Quand Roman a demandé pourquoi elle avait failli s’éloigner, une Gabrielle en colère a répondu comme une « femme ménopausée, ce masque chaud m’a presque tué! »

Elle a répété: «Il a failli tuer!» et elle a continué à mentionner à quel point le masque était très «lourd».

Elle a dit qu’elle était incapable de «glisser mon éventail», ce qu’elle avait à portée de main.

Même si c’était une expérience «folle», Gabrielle a dit qu’elle «avait apprécié».

7 Gabrielle s’est ouverte sur la réalité de la vie sous le masque

7 Gabrielle a dit que le masque « l’a presque tuée » et qu’elle aurait pu en finir avec un fan

Roman a interrogé la femme de 51 ans sur la façon dont elle avait gardé son identité de chanteuse masquée secrète pour sa famille.

Gabrielle a dit qu’elle s’était beaucoup amusée à garder le secret, même si elle avait perdu des amis parce qu’elle ne leur avait pas dit.

L’auteure-compositrice née à Hackney a raconté comment les gens sur Twitter pensaient qu’elle était Harlequin bien avant les juges.

Roman a révélé comment il avait ses soupçons que son père Martin Kemp était sur The Masked Singer UK et a dû lui envoyer un texto pour lui demander s’il l’était.

7 Roman Kemp a envoyé un texto à son père Martin Kemp pour lui demander s’il était l’un des candidats à The Masked Singer UK

Jouant avec le mystère, Martin a répondu: « Lequel pensez-vous que je suis? »

Gabrielle a également parlé de son nouvel album, Do It Again, avec une collection de reprises inspirées de son passage sur The Masked Singer.

Gabrielle a dit qu’elle « s’était amusée avec cet album », et il a deux chansons originales Stop Right Now et Can’t Hurry Love.

La chanteuse a expliqué comment Can’t Hurry Love consiste à rencontrer la bonne personne et a montré aux téléspectateurs un aperçu de la superbe vidéo musicale en noir et blanc, qui la montrait se promener le long d’une rivière avec des bateaux et des ponts en talons aiguilles.

7 Gabrielle a partagé un aperçu de la superbe vidéo musicale en noir et blanc, Can’t Hurry Love

Alors que Stop Right Now est son vidéoclip préféré «de tous les temps» et la présentait jouant une variété d’instruments dans un studio.

Dans l’attente de sa tournée fin novembre, elle s’est exclamée: «Je suis tellement excitée».

En plus de ses nouvelles chansons, Gabrielle a promis de chanter des classiques tels que Dreams et Out of Reach.

Le nouvel album de Gabrielle, Do It Again, est maintenant disponible.