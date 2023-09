Gabriella Karefa-Johnson habille la nouvelle collection de Good American

Good American a lancé une collection capsule inclusive conçue par Gabriella Karefa-Johnson.

La rédactrice de mode Gabriella Karefa-Johnson s’est associée à Good American pour lancer sa dernière ligne inclusive de denim intitulée Good Uniform. Conçu par l’emblématique rédactrice de mode, un communiqué de presse rapporte qu’il s’agit d’une approche élégante mais minimaliste de la mode automnale. Même avec l’approche minimaliste, les pièces ne sont pas censées être un instant mais intemporelles.

La collection comprend des bottes hauteur genou, des pantalons, des jupes longues, des manteaux d’automne et bien sûr du denim.

Gabriella et Good American veulent toutes deux laisser la mode un meilleur endroit pour les femmes, la collaboration était donc un mariage paradisiaque.

Gabriella étant la première femme noire à faire la couverture de Vogue, on peut dire sans se tromper que les images et les moments visuels époustouflants sont sa spécialité. La campagne a fourni de l’inclusivité et de la représentation tout en cochant toutes les cases que nous recherchons dans une garde-robe d’automne. Good Uniform est maintenant disponible sur Le site de Good American.

Dans le même ordre d’idées, Viola Davis a récemment partagé une image d’elle berçant Good Demin lors d’une soirée pour voir Beyoncé. On peut dire sans se tromper que Good American prend le relais.