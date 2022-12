Gabriel Martinelli pourrait être le joueur pivot de la Premier League en 2023

Il était une fois, signer un adolescent joueur large brésilien signifiait acquérir une boîte à tours imprévisible; un talent brut qui devait être transformé en quelque chose de plus efficace. Mais Gabriel Martinelli n’était pas cela.

Et il fut un temps où un jeune attaquant large déterminé à courir derrière n’était qu’un apprenti, attendant une chance de commencer par le milieu. Mais Gabriel Martinelli n’est pas cela non plus.

Au lieu de cela, Martinelli est ce qu’il a toujours été. Il y a des attaquants larges plus prolifiques et plus cohérents en Premier League, mais il n’y a sans doute personne d’autre qui comprend son rôle aussi instinctivement que Martinelli.

Ce coureur direct, hors du ballon et hors du ballon est une spécialité relativement moderne. Martinelli s’inspire de Cristiano Ronaldo, un modèle naturel pour tout buteur large. Mais Ronaldo était, à divers moments, quelque chose de très différent. Il a commencé comme marchand intermédiaire et est devenu plus tard un pur n ° 9. Martinelli se sent plus comme un équivalent de Pedro Rodriguez à Barcelone de Pep Guardiola, mais sans la pure ambidextrie. Il est techniquement excellent, certes, mais sa vraie qualité est sa compréhension du moment où chronométrer ses courses.

Bien qu’utilisé à divers postes au cours de son éducation au Brésil, Martinelli est une race de joueurs qui s’est développée à l’époque où le 4-2-3-1 et le 4-3-3 étaient dominants, lorsque les joueurs larges ne sont certainement pas des milieux de terrain larges et pas vraiment des ailiers non plus, mais des attaquants larges.

À l’approche de 2023, Martinelli pourrait être le joueur le plus important de la Premier League. Cela semble une grande déclaration pour un attaquant sporadiquement efficace avec un modeste six buts à son actif cette saison, mais il y a une logique à cela. Arsenal est le leader surprise, mais son problème évident est l’absence de son exceptionnel numéro 9 de la première moitié de la campagne, Gabriel Jesus.

Et tandis qu’Eddie Nketiah sera son remplaçant littéral et qu’Arsenal souhaite renforcer ses options d’attaque avec l’arrivée supposée de Mykhailo Mudryk, l’équipe de Mikel Arteta compensera l’absence de Jésus plus efficacement s’ils partagent le fardeau des buts, avec divers joueurs participant.

D’une certaine manière, ils l’avaient déjà fait, car Jesus n’avait pas marqué lors de ses six derniers matchs de Premier League avant la Coupe du monde. Mais il était significatif que les buts de la victoire 3-1 contre West Ham le lendemain de Noël soient venus des trois premiers: le premier Bukayo Saka par la droite et le dernier Nketiah par le milieu. Entre les deux, Martinelli a mis Arsenal devant depuis la gauche. Certains ont suggéré qu’il pourrait passer à la position n ° 9 en l’absence de Jésus, mais le plan A d’Arteta est Martinelli en plein essor de la gauche. “Pour marquer plus de buts, Martinelli doit jouer sur la dernière ligne, et il doit jouer large”, a déclaré Arteta dans une récente interview avec Sky Sports.

Peut-être que ces deux concepts sont les mêmes, du moins dans le système d’Arteta. Les attaquants qui jouent sur l’épaule du dernier défenseur ne sont plus des avant-centres – pour utiliser l’exemple de l’équipe classique de Liverpool de Jurgen Klopp, ils sont bien plus Mohamed Salah ou Sadio Mane que Roberto Firmino.

Le type de but classique de Martinelli consiste à être sur “la dernière ligne”, comme son premier match contre Liverpool plus tôt cette saison, à courir derrière l’arrière droit pour recevoir un ballon en profondeur, puis à ramener le ballon à la maison.

C’est similaire à la finition classique de Thierry Henry, bien qu’Henry courait peut-être plus régulièrement dans le canal à l’intérieur plutôt qu’à l’extérieur, il marquait parfois devant la défense plutôt que derrière, et il dribblait plus régulièrement dans des positions. avant de tirer. Pour Martinelli, il y a une position de départ plus large, une arrivée plus tardive et plus de responsabilité sur l’assistance que sur l’arrivée.

Mais sa finition contre West Ham le lendemain de Noël était intéressante. C’était différent – ​​descendre à l’extérieur, tirer avec son pied gauche, rattraper le gardien de but au premier poteau. Certes, Martinelli ne marquera pas régulièrement à partir de cette position précise, mais un tir puissant au ras du poteau est difficile à arrêter ; bien plus que ce que vous attendez du vieux cliché selon lequel les gardiens de but ne devraient jamais être battus au premier poteau. Cela démontre une variété dans le jeu de Martinelli qui offre non seulement une autre voie vers le but, mais signifie que les défenseurs ne peuvent pas le montrer à l’extérieur sans crainte, comme Vladimir Coufal l’a fait ici. Cela, à son tour, rend sa finition préférée, avec sa droite, plus viable.

Il est particulièrement important que Martinelli puisse descendre la ligne, bien sûr, à cause de la façon dont Arsenal joue sur ce flanc. Leur arrière gauche est généralement chargé de se déplacer à l’intérieur, et bien que cela soit en partie dû aux compétences particulières d’Oleksandr Zinchenko, le fait que Kieran Tierney joue également ce rôle – bien que légèrement moins convaincant – montre que cela fait partie d’un plan plus large. L’impact le plus évident est qu’il permet à Granit Xhaka de pousser plus haut, devenant l’attaquant central gauche d’Arsenal dans un front cinq temporaire. Martinelli doit donc s’accrocher large pour fournir la largeur – et est souvent libre pour un changement de jeu.

Et bien qu’il soit tentant de suggérer que Martinelli devra faire plus de courses dans des positions centrales pour compenser l’absence de Jésus, l’inverse est probablement vrai. Jésus n’aimait pas être “fixé” comme le n° 9 ; il préférait dériver vers les flancs et permettre aux autres de pénétrer à l’intérieur. Nketiah est différent, en tant que personne qui opère dans la largeur de la surface de réparation. Il aime recevoir des passes vers l’avant et faire rouler les défenseurs, et est moins à l’aise pour récupérer le ballon dans des positions plus larges où il doit dribbler sur le terrain. Le travail de Martinelli est, plus que jamais, de rester large.

Mais l’essentiel, en l’absence de Jésus, est que Martinelli reste en forme. Il n’a jamais joué plus de 55% des minutes de Premier League lors d’une campagne auparavant, en partie à cause de la blessure au genou subie vers la fin de 2019-2020, qui a compromis la saison suivante. Il semble prendre plus que sa juste part de coups de pied des adversaires, le plus évidemment quand Emerson Royal a été renvoyé dans le derby du nord de Londres pour un piratage inutile. Il n’est jamais facile pour les attaquants techniques de maintenir la forme et la condition physique tout au long de l’hiver anglais, et le manque d’options de rotation signifie qu’Arsenal devra compter sur Martinelli dans presque tous les matchs.

Martinelli n’a encore que 21 ans, et il faudra peut-être plusieurs saisons avant qu’il ne se transforme en un buteur vraiment prolifique, devenant un joueur un sur deux plutôt qu’un joueur sur trois, comme il l’a été jusqu’à présent cette saison. Parfois, cette « explosion » — comme disait toujours Arsène Wenger — arrive plus tard que tout le monde ne s’y attendait. Parfois ça ne vient pas du tout. Mais si cela arrive dans la première moitié de 2023 pour Martinelli, cela pourrait maintenir Arsenal au sommet.

(Photo : Alex Pantling/Getty Images)