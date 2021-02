Gabriel Martinelli laisse entendre qu’il veut le numéro de maillot d’Aubameyang à Arsenal

Gabriel Martinelli a laissé entendre qu’il voulait un jour porter le maillot emblématique numéro 14 de Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal.

Le numéro 14 a été porté par Thierry Henry à Arsenal et est l’un des plus aimés des fans du club du nord de Londres.

Aubameyang est l’actuel propriétaire du maillot numéro 14, et bien que Martinelli n’ait pas l’intention de l’enlever de si tôt, il veut suivre les traces de l’attaquant.

« Bien sûr, Auba est un joueur incroyable. Pas seulement un joueur, une personne incroyable », a déclaré Martinelli à ESPN Brésil.

«C’est un plaisir de l’avoir dans l’équipe. C’est un gars qui joue à ma place. Je peux le regarder tous les jours et essayer d’apprendre le plus possible.

«J’espère certainement jouer dans un futur proche.

« Et suivez ses traces, il est capitaine de l’équipe, portant le maillot 14, qui est un symbole du club. J’espère avoir un bel avenir à Arsenal. »

Sur son avenir à Arsenal, il a ajouté: « Maintenant, recommencez à jouer. Mais sûrement à l’avenir pour gagner la Ligue des champions, pour gagner la Coupe du monde et la Premier League avec Arsenal.