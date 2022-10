Gabriel Martinelli d’Arsenal donne-t-il raison au manager de Liverpool, Jurgen Klopp, et devient-il un “talent du siècle” ? | Nouvelles du football

Chaque fois que Jurgen Klopp voit jouer Gabriel Martinelli, il ne peut s’empêcher de s’émerveiller.

La première fois que le patron de Liverpool a regardé le jeune d’Arsenal fin 2019, il venait de voir Martinelli marquer deux fois dans un thriller 5-5 de la Coupe Carabao à Anfield. L’attaquant brésilien n’avait que 18 ans à l’époque, mais Klopp l’a décrit comme un “talent du siècle”.

“Il est vraiment incroyable”, a ajouté Klopp. “Si jeune, il a déjà l’air si mature, c’est une vraie menace. Ouais, il ressemble à un joueur vraiment décent.

“Je ne voulais pas mettre de sac à dos [pressure] sur le dos avec ce truc mais j’aime vraiment les bons joueurs de football et évidemment c’est un très bon.”

Avance rapide de trois ans et la prophétie de Klopp semble se réaliser. Arsenal vole en tête de la Premier League avant la visite de Liverpool le Super dimancheavec la forme de Martinelli au cœur de leur bon jeu.

Cette saison, le Brésilien est l’un des ailiers les plus excitants de la division – en tête du classement de la ligue pour les dribbles réussis avec 20 – tandis que seuls Kevin De Bruyne, Mohamed Salah et Bukayo Saka ont créé plus d’occasions que Martinelli cette saison. Ce n’est pas du tout une mauvaise compagnie.

Alors Martinelli est-il sur la voie de la grandeur ? Les fondations sont certainement là – mais la mentalité aussi.

Dans le Tout ou rien documentaire qui a dévoilé l’histoire des coulisses de la campagne de la saison dernière à l’Emirates Stadium, Martinelli a revendiqué le secret pour devenir un “meilleur joueur” – est la différence entre travailler à 90% et 100% à l’entraînement et aux matchs.

Cela semble déteindre sur ses coéquipiers d’Arsenal. Le gardien de but Aaron Ramsdale a révélé que les Gunners avaient désormais une mentalité “efficace” cette saison – pour continuer et courir quoi qu’il arrive, bon ou mauvais. Cela ressemble à la philosophie et au style de jeu de Martinelli.

“Il est si vif, il est si rapide, il est si agressif”, a déclaré le directeur adjoint d’Arsenal, Steve Round, dans le documentaire. “Il s’entraîne tous les jours comme si c’était son dernier jour sur Terre. C’est un diamant.”

Un autre joueur d’Arsenal populaire en ce moment à Granit Xhaka est d’accord. “Gabriel Martinelli a beaucoup à faire pour être l’un des meilleurs”, a déclaré le milieu de terrain après la victoire 3-1 de samedi dernier sur Tottenham.

“Il va à 100 mph. Il doit se pousser jusqu’où il peut aller. Il a l’équipe et tout autour pour l’aider.”

Le meilleur de Martinelli en Premier League



Cela n’a pas toujours été aussi simple pour Martinelli et c’est là qu’intervient une autre citation de Klopp sur le Brésilien.

“Petit Martinelli, nous parlerons de ce joueur à l’avenir, je peux le promettre”, a déclaré Klopp après la victoire de Liverpool en demi-finale de la Coupe Carabao contre Arsenal en janvier de cette année. “S’il n’a pas de blessures majeures, il aura une vraie carrière.”

Ce que Klopp aurait dû retenir, c’est que Martinelli a déjà subi une grave blessure. Une blessure au genou sur le terrain d’entraînement subie au début de la pandémie de coronavirus en juin 2020 l’a exclu pendant six mois. Tout le travail acharné depuis son arrivée à Arsenal pour 6 millions de livres sterling des vairons brésiliens Ituano l’été précédent avait été réduit en cendres.

Martinelli a dû recommencer. Au cours des 11 premiers mois depuis son retour de blessure en décembre 2020, le jeune attaquant n’a commencé que neuf matches de Premier League ou d’Europe. L’émergence d’Emile Smith Rowe en option sur la gauche d’Arsenal n’a pas aidé.

Personne n’a ressenti la frustration de Martinelli plus que le manager Mikel Arteta.

Une blessure au genou a empêché Martinelli d’entrer pendant six mois entre juin et décembre 2020





“Quand il ne jouait pas, il était tout le temps dans mon bureau et me montrait à chaque fois sur le terrain à quel point j’avais tort”, a déclaré le patron d’Arsenal en septembre.

“Et le moment où nous avons convenu qu’il était prêt à le faire, la façon dont il s’est amélioré, la façon dont il aide l’équipe et toujours la marge d’amélioration dont il dispose est phénoménal.

“C’est juste un garçon triste [when he’s not playing]. Il aime ce qu’il fait. Il est tellement impatient de faire tout ce qu’il faut pour qu’il joue qu’il est tout le temps là, vous poussant et vous donnant les bonnes raisons de lui donner plus de minutes. C’est juste une joie de voir la liberté et la personnalité avec lesquelles il joue.”

Le rétablissement de Martinelli après une blessure rend son histoire encore plus impressionnante. Les derniers démons de la vitesse d’Arsenal à avoir subi des blessures à long terme n’ont jamais retrouvé leur rythme et leur puissance après leurs revers – Hector Bellerin, Theo Walcott et Alex Oxlade-Chamberlain pour n’en nommer que quelques-uns.

Martinelli, quant à lui, a maintenu – et même développé – son propre jeu puissant.

Comment Trent arrête-t-il Martinelli en forme?

Martinelli a posé quelques problèmes à Trent Alexander-Arnold lors de deux matches d’Emirates la saison dernière





C’est le sujet qui a dominé de nombreuses conversations en Premier League et en Coupe du monde. Trent Alexander-Arnold est-il un défenseur assez bon pour être considéré comme le meilleur niveau ? Eh bien, Klopp évoquait ce même sujet il y a six mois, avec Martinelli au cœur de la conversation.

En mars, Liverpool avait gagné 2-0 à Arsenal et l’ailier brésilien des Gunners avait troublé Alexander-Arnold tout le match, même s’il s’était retrouvé du côté des vainqueurs. À l’époque, Klopp était catégorique sur les capacités défensives du défenseur de Liverpool, qui ont été remises en question ces dernières semaines.

“Trent a défendu incroyablement”, a déclaré Klopp en mars. “Martinelli est un garçon tellement talentueux. C’est vraiment délicat.

“Si quelqu’un dit que Trent ne peut pas défendre, il devrait venir me voir et je le renverserai. Je ne peux plus entendre ça, je ne sais pas ce que le garçon doit faire.”

Gary Neville propose quelques conseils sur ce qu’Alexander-Arnold peut faire pour améliorer son jeu défensivement



Comme mentionné, Alexander-Arnold est sous le feu après quelques mauvais affichages de Liverpool, ce qui a entraîné de nouvelles questions quant à savoir s’il fera partie de l’équipe de Coupe du monde d’Angleterre pour la Coupe du monde du Qatar.

L’arrière droit le plus récent de Liverpool en Premier League a vu l’ailier gauche de Brighton, Leandro Trossard, marquer un triplé lors d’un match nul 3-3 à Anfield – avec Alexander-Arnold désigné par certains experts comme étant en faute pour les trois buts.

Dean Ashton et Lee Hendrie pensent que Brighton a ciblé Alexander-Arnold défensivement lors du match nul 3-3 à Anfield.



Alors qu’Alexander-Arnold affronte à nouveau le “rusé” et en forme Martinelli aux Emirats ce dimanche, Arsenal et Arteta seraient insensés de ne pas regarder l’espace derrière Alexander-Arnold sur la droite de Liverpool – une zone que Martinelli a fonctionné de manière si efficace jusqu’à présent cette saison – en tant que domaine à cibler.

Mais ce qu’Alexander-Arnold doit également retenir, c’est que Martinelli a un travail à faire pour le faire taire dimanche, pas seulement l’inverse.

Lors de la demi-finale de la Coupe Carabao en janvier entre Arsenal et Liverpool, Martinelli s’est une fois de plus avéré être un défi difficile pour Alexander-Arnold, mais l’international anglais est sorti du match avec deux passes décisives, une feuille blanche et une place en finale.

Arsenal et Liverpool considèrent le match de dimanche comme des points cruciaux de leur saison. Les Gunners verront cela comme le test ultime pour voir s’ils ont remplacé les Reds en tant que prétendants au titre à City, tandis que l’équipe de Klopp ne peut pas se permettre une autre erreur dans leur bataille parmi les quatre premiers, sans parler de leurs références au titre.

La bataille Martinelli contre Alexander-Arnold sera probablement au centre de cette cruciale Super dimanche choc.

