Gabriel Landeskog d’Avalanche obtient le tour du chapeau de Gordie Howe

S’il y avait des inquiétudes concernant la santé de la star de l’Avalanche du Colorado Nathan MacKinnon après s’être absenté des deux derniers matchs de la saison régulière en raison d’une blessure, il a répondu rapidement avec deux buts et une aide dans une victoire de 4-1 lors du premier match contre le Blues de Saint-Louis.

Lui et les ailiers de haut niveau Gabriel Landeskog et Mikko Rantanen ont combiné pour huit points et 16 tirs sur les 50 tirs contre le gardien de St. Louis Jordan Binnington.

«Il est une menace à chaque fois qu’il est sur la glace», a déclaré Landeskog à propos de MacKinnon dans une entrevue d’après-match. « Je n’attendrais rien d’autre de Nate. »

Landeskog, le capitaine de l’équipe, a réussi un tour du chapeau de Gordie Howe (but, aide, combat), affrontant Brayden Schenn après le coup du joueur des Blues sur Rantanen en première période.

« Notre équipe a pu s’en nourrir », a déclaré Landeskog. « De toute évidence, Schenn est un joueur physique et il essaie de diriger Mikko. Je dois défendre mes coéquipiers et mes coéquipiers. »

Le défenseur de l’Avalanche, Cale Makar, a déclaré: « Il est le capitaine pour une raison. … Je pense qu’il a définitivement donné le tempo. »

Fermer les jeux

Les séries éliminatoires de la LNH sont toujours intenses, et s’ajoutent à cela tous les matchs serrés.

Les trois premiers matchs des séries éliminatoires se sont déroulés en prolongation, la première fois dans l’histoire de la LNH. Le match très divertissant Tampa Bay-Floride dimanche soir, qui comportait quatre changements de tête, se dirigeait dans cette direction avant que Brayden Point du Lightning ne brise l’égalité à 74 secondes de la fin.

Lundi, Boston et Washington ont fait des prolongations pour la deuxième fois de leur série. Brad Marchand a marqué 39 secondes pour une victoire de 4-3 et un record des Bruins.

Ce n’est qu’aux sixième et septième matchs des séries éliminatoires (Nashville-Carolina et St. Louis-Colorado) qu’une équipe a finalement pris une avance de deux buts. Ces deux événements se sont produits au cours de la troisième période.

Une raison pour les matchs serrés: les équipes ont joué au sein de leurs divisions toute la saison et restent dans la division pour deux rondes éliminatoires, elles connaissent donc beaucoup leurs adversaires.

En comptant les séries éliminatoires, le Minnesota et Vegas sont allés en prolongation quatre fois. Il en va de même pour les Capitals et les Bruins. Les insulaires et les pingouins en ont eu trois.

Foule d’ouragans

Les Hurricanes ont eu la plus grande foule de la LNH en séries éliminatoires avec 12 000 spectateurs au PNC Arena après que le gouverneur Roy Cooper ait assoupli les restrictions. Il était dans le bâtiment lundi et a fait retentir la sirène avant le match.

«Nous en avons eu 12 000 ce soir et nous en avons eu 24 000, a dit le gardien Alex Nedeljkovic, qui a effectué 22 arrêts en remportant ses débuts en séries éliminatoires dans la LNH 5-2. « C’était fou. »

Jeux de ce soir

Islanders de New York à Pittsburgh, 7 h 30, NBCSN. Les Islanders mènent 1-0

Tampa Bay à Floride, 8 ans, CNBC. Avance éclair 1-0

Minnesota à Vegas, 10 ans, NBCSN. Avance sauvage 1-0