Gabriel Jesus révèle la principale raison de son déménagement cet été à Arsenal

Arsenal a peut-être obtenu l’une des signatures de l’été cette fenêtre de transfert après que les Gunners aient convaincu le vainqueur de la Premier League Gabriel Jesus de retrouver Mikel Arteta dans le nord de Londres, quittant Manchester pour la capitale.

L’avenir de Jésus au stade Etihad a été de plus en plus mis en doute lorsque Pep Guardiola a reçu la starlette norvégienne Erling Haaland après que les détenteurs de la ligue aient investi dans l’ancienne machine à buts du Borussia Dortmund, mais la perte de City pourrait bien être un gain énorme pour Arsenal pendant un été où la sécurisation un nouvel avant-centre de premier plan était d’une importance capitale.

Jusqu’à présent, l’international brésilien a montré sa qualité à la pelle lors du programme de pré-saison du club, marquant un doublé contre l’équipe de 2.Bundesliga 1.FC Nürnberg avant de marquer également lors de leur victoire 2-0 contre Everton.

Selon des citations provenant de James McNicholas de The Athletic, Jesus tenait à travailler à nouveau sous Arteta après que le manager d’Arsenal ait utilisé des données pour convaincre le joueur de 25 ans que son jeu pourrait atteindre le niveau supérieur aux Emirats.

La présentation des données d’Arsenal a aidé Gabriel Jesus à décider de déménager à Londres. D’Orlando, Pour @TheAthleticUK 🔴⚪️🇺🇸https://t.co/zTTXfEVfPm – gunnerblog (@gunnerblog) 23 juillet 2022

“Quand nous avons commencé à parler du transfert, c’était avec Edu, et je savais déjà alors que Mikel voulait que je vienne rejoindre le club. Ils m’ont montré le projet et tout ce qui concernait le club.

“Ensuite, ils m’ont montré des trucs sur mes statistiques et j’ai été tellement surpris. Ils veulent que je vienne, que j’aide, que je m’améliore en tant que joueur, alors oui, c’est pourquoi je suis ici.

“J’ai travaillé avec (Arteta) à City donc je le connais un peu. Il m’a beaucoup aidé à améliorer ma finition après les entraînements, c’est ce que je sais de lui. Puis on a parlé un peu avant que je rejoigne et il m’a expliqué le projet et tout. Dans la vie, on veut toujours tout faire avec une raison, c’est pourquoi je suis venu pour essayer d’aider, d’apprendre et de gagner avec l’équipe.

Déjà, la base de fans d’Arsenal a pris Jésus comme un poisson dans l’eau à la suite de ses performances de pré-saison, mais ce n’est peut-être pas si inattendu après que les fans ont été frustrés par Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette la saison dernière.

Bien que PEA ait historiquement joué pour Arsenal depuis son départ du Borussia Dortmund, la star gabonaise a connu une baisse de forme massive en 2021-22 tandis que Lacazette, bien qu’il ait essayé comme il l’a fait, n’a jamais pu combler le vide devant le but d’Auba. place.

Pour Arsenal, il était primordial que le club obtienne un nouvel attaquant central principal cette fenêtre, et alors que beaucoup critiquaient à l’origine le retour au but global de Jésus à City, la réalité restait que le Brésilien était une énorme menace devant le but lorsqu’il était déployé de manière centralisée.

Sous Guardiola, Jesus a inscrit 83 buts et ajouté 34 passes décisives supplémentaires en 188 apparitions, ce qui lui donne un taux total de contributions aux buts de 0,62 / match.

Sa menace à la fois en tant que buteur et fournisseur, combinée à sa polyvalence tactique et à sa capacité sur le ballon, mais aussi à son astuce dans les opérations combinées dans la ligne avant pourraient faire de Jesus l’un des attaquants les plus meurtriers de la Premier League la saison prochaine.

Cette notion plaira sans aucun doute à une base de fans d’Arsenal qui peut se vanter d’avoir de bons souvenirs d’Ian Wright, Dennis Bergkamp, ​​Nicolas Anelka, Thierry Henry, Robin van Persie et bien d’autres.

Pour en savoir plus sur Arsenal, lisez ci-dessous

Arsenal table une prolongation de contrat avec l’ailier vedette Bukayo Saka

Oleksandr Zinchenko officiellement annoncé comme la cinquième signature estivale d’Arsenal

L’Atalanta « pousse fort » pour l’arrière gauche d’Arsenal Nuno Tavares