Gabriel Jesus marque un but élégant à l’entraînement d’Arsenal alors qu’Arteta montre qu’il l’a toujours

Par Conor Laird









Une paire de vidéos provenant du terrain d’entraînement des géants de la Premier League, Arsenal, a attiré l’attention en ligne au cours des dernières 24 heures.

Tout d’abord, une séquence centrée sur nul autre que le patron des Gunners, Mikel Arteta.

De toute évidence désireux de montrer à ses stars comment c’est fait, quelques années seulement après avoir appelé le temps d’une carrière de joueur impressionnante, Arteta a pris sa place dans un exercice d’entraînement, dans lequel les joueurs ont eu l’occasion de montrer leur contrôle étroit.

Et l’Espagnol s’est rapidement mis à préciser qu’il “en avait toujours”, en retournant une paire de joueurs à l’envers grâce à un virage somptueux, avant de lancer le ballon largement:

Comme mentionné ci-dessus, cependant, Arteta n’était pas le seul à vouloir montrer ses talents lors de la retraite d’entraînement allemande d’Arsenal avant le week-end.

Gabriel Jesus a rejoint le patron du club pour attirer l’attention.

Après avoir finalement été officiellement dévoilé en tant que dernier ajout aux rangs des Gunners plus tôt cette semaine, l’international brésilien Jesus a depuis commencé à réclamer une place de départ avant la nouvelle saison.

Et de tels espoirs n’auront été que peu de mal par l’éclat individuel suivant.

Faisant rouler son homme au moyen d’un virage brillant avec son dos au but, Jesus ne s’est pas trompé non plus avec sa finition qui a suivi, choisissant le coin le plus éloigné aux dépens de son compatriote arrivé l’été Matt Turner:

Gabriel Jesus montrant sa classe en formation. Connectez-vous, tournez, courez, bang. 💥 [@Arsenal] pic.twitter.com/oFQD2H4Pu3 – La salle de presse de l’AFC (@La salle de presse de l’AFC) 8 juillet 2022

