Gabriel Jesus manquera jusqu’à trois mois en raison d’une blessure à la Coupe du monde

Gabriel Jesus s’est blessé à la Coupe du monde avec un Brésil lors de la défaite de l’équipe contre le Cameroun. Bien que cela ne semble pas trop grave au début, des tests ultérieurs ont révélé que l’attaquant d’Arsenal avait besoin d’une intervention chirurgicale. Officiellement, il s’agit d’une blessure au ligament médial du genou droit de l’attaquant.

Mike McGrath du Telegraph rapporte que le temps de récupération de la chirurgie dépend du joueur. Cependant, cela peut prendre des mois pour guérir correctement et retrouver une forme physique complète. Au départ, Jesus avait l’intention de rester avec l’équipe dans l’espoir que la blessure n’était pas grave. Maintenant, son absence porte un coup dur à la tentative d’Arsenal de terminer en tête du classement de la Premier League.

Au niveau national, l’attaquant est apparu dans les trois matchs de la phase de groupes. Cependant, deux d’entre eux étaient des apparitions de remplacement. De plus, il a commencé le troisième match contre le Cameroun après que le Brésil ait déjà terminé sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022.

Cependant, avec Arsenal, Jésus est beaucoup plus critique. En 14 matchs de Premier League cette saison, il a cinq buts et six passes décisives. Certes, certaines de ces performances ont diminué depuis un début de campagne scintillant. Gabriel Jesus est sans but lors de ses six dernières apparitions en Premier League. Pourtant, il a trois passes décisives dans ce laps de temps pour maintenir une certaine forme.

La blessure de Gabriel Jesus met Arsenal à rude épreuve

En ce qui concerne la perte de l’attaquant du Brésil, l’inquiétude est minime. Gabriel Jesus a joué un rôle de rotation pour donner une impulsion sur le banc. Neymar, Richarlison, Vinícius et Raphinha semblent être les options privilégiées dans un trio de tête. En plus de cela, il y a des options dans l’attaque, notamment Antony, Rodrygo, Pedro et son coéquipier d’Arsenal Gabriel Martinelli sont tous des options avancées pour Tite.

En entrant dans la Coupe du monde, Arsenal a pris une avance au classement de la Premier League sur Manchester City. Chaque équipe ayant disputé 14 matchs, Arsenal a une avance de cinq points au classement sur City.

PHOTO : IMAGO / Fotoarena