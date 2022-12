Gabriel Jesus: le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, ne sait pas combien de temps l’attaquant sera absent après une opération au genou | Nouvelles du football

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, ne sait pas combien de temps Gabriel Jesus sera absent après que l’attaquant a subi une opération au genou réussie à la suite d’une blessure avec le Brésil lors de la Coupe du monde.

Le joueur de 25 ans s’est blessé au genou droit lors de la défaite 1-0 du Brésil contre le Cameroun vendredi dernier lors de leur dernier match de groupe.

Des rapports suggèrent que Jésus pourrait être absent jusqu’à trois mois, mais le club ne fixe pas encore de calendrier pour son retour, Arteta faisant écho à cette position jeudi.

Gabriel Jesus d'Arsenal a subi une opération au genou après son retrait de la Coupe du monde, mais on ne sait pas combien de temps l'attaquant sera mis à l'écart, ce qui pourrait forcer Arsenal à recruter en janvier.



Lorsqu’on lui a demandé si Jésus avait une date de retour après la victoire amicale 3-0 d’Arsenal contre Lyon à Dubaï, Arteta a répondu: “Non. Évidemment, nous le savons, il avait besoin d’une intervention au genou, et nous devrons le prendre au jour le jour. – jour, semaine par semaine et voyez où cela nous mène.”

Les Gunners ont un renfort d’attaquant en Eddie Nketiah, qui a marqué lors de la victoire contre Lyon, tandis que Gabriel Martinelli peut également jouer un rôle d’avant-centre si nécessaire.

Lorsqu’on lui a demandé si le club chercherait à signer un attaquant en janvier, Arteta a répondu: “Ce qui nous affecte, c’est qui nous sommes en tant qu’équipe, car il nous donne tellement.

“Donc, ce que nous pouvons faire après cela, quand nous connaîtrons un peu le calendrier et quand nous pourrons le faire revenir, nous examinerons les options et essaierons de prendre la bonne décision.”

Jetez un œil aux moments marquants de Gabriel Jesus de la saison de Premier League 2022-23 jusqu'à présent.



Jesus a marqué cinq buts et en a aidé cinq en Premier League pour aider à déplacer les Gunners en tête du classement.

Interrogé sur la force de son équipe pour remporter la Premier League avec Jesus blessé, l’Espagnol a répondu : “Nous avons des joueurs, nous avons beaucoup d’accompagnateurs.

“Est-ce que nous avons les joueurs qui peuvent nous donner les performances et la cohérence dont nous avons besoin pour être et maintenir et nous améliorer d’où nous sommes?”

Arteta “vraiment satisfait” de la victoire de Lyon

Arsenal a marqué ses trois buts contre Lyon dans une première mi-temps dominante avec le défenseur Gabriel Magalhaes ouvrant le score depuis le corner de Martin Odegaard.

Fabio Vieira a préparé Nketiah pour le deuxième d’Arsenal à la 32e minute avant que Vieira n’ajoute lui-même un troisième avec un délicieux effort du pied gauche dans le coin supérieur.

“Vraiment ravi”, a déclaré Arteta à propos de la victoire. “Nous aimons toujours être ici. C’est un endroit où l’on s’occupe vraiment bien de nous, où nous avons les bonnes conditions pour jouer et nous entraîner.

“Et c’était notre premier match ici depuis que je suis entraîneur, et ce fut une expérience formidable. Alors merci beaucoup pour toutes les personnes impliquées, qui ont rendu cela possible.

“Et évidemment très heureux, car il s’agit de gagner et nous avons gagné aujourd’hui, et je pense jouer à un bon niveau.”

Le match s’est terminé par une séance de tirs au but qui a fourni à Arsenal un point bonus alors que le gardien de 20 ans Karl Hein a effectué quatre arrêts pour donner à Arsenal une victoire 2-1 sur coups de pied.

Marquinhos, 19 ans, et Matt Smith, 22 ans, ont réussi à se convertir pour Arsenal car pas moins de sept pénalités ont été manquées.

Interrogé sur le fait de jouer ses jeunes dans le match, Arteta a déclaré: “C’est génial. Ils sont toujours avec nous. Ils sont vraiment impliqués dans nos processus.

“Nous savons que nous voulons (donner) des opportunités aux jeunes joueurs. C’est quelque chose que nous tenons à faire, et les avoir au camp est formidable.

“Et les voir – certains d’entre eux à un très jeune âge – jouer et avoir des opportunités avec l’équipe première, c’est vraiment agréable à voir.”

Rencontres d’Arsenal en décembre et janvier

26 décembre – West Ham (H), Premier League – coup d’envoi 20h

le 31 décembre – Brighton (A), Premier League – coup d’envoi 17h30 – en direct Sports du ciel

3 janvier – Newcastle (H), Premier League, coup d’envoi 19h45 – en direct Sports du ciel

9 janvier – Oxford United (A), troisième tour de la FA Cup, coup d’envoi à 20h

15 janvier – Tottenham (A), Premier League, coup d’envoi 16h30 – en direct Sports du ciel

22 janvier – Manchester United (H), Premier League, coup d’envoi 16h30 – en direct Sports du ciel

28/29 janvier – Égalité potentielle au quatrième tour de la FA Cup