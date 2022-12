Gabriel Jesus: l’attaquant brésilien manquera le reste de la Coupe du monde en raison d’une blessure au genou et pourrait être absent pour les matchs de championnat d’Arsenal | Nouvelles du football

Gabriel Jesus manquera le reste de la campagne de Coupe du monde du Brésil en raison d’une blessure au genou et est incertain pour le redémarrage de la Premier League avec Arsenal plus tard ce mois-ci.

L’attaquant s’est blessé lors de la défaite 1-0 de vendredi contre le Cameroun et est sorti à la 64e minute.

L’arrière gauche Alex Telles, qui a également boité blessé lors du dernier match du groupe G du Brésil avec un problème au genou droit, a également été exclu du tournoi.

L'arrière gauche brésilien Alex Telles est également absent pour le tournoi





Un communiqué de la FA brésilienne se lit comme suit : “Comme annoncé par la FA brésilienne après le match contre le Cameroun, les joueurs Alex Telles et Gabriel Jesus ont subi des tests samedi matin. Accompagnés du médecin de l’équipe nationale brésilienne, Rodrigo Lasmar, ils ont subi une IRM sur le genou droit qui a confirmé les blessures et l’impossibilité de récupérer à temps pour participer à la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022.

“Le coordinateur de l’équipe nationale brésilienne, Juninho Paulista, est en contact avec les directeurs sportifs d’Arsenal et de Séville pour définir si Alex Telles et Gabriel Jesus restent avec l’équipe à Doha pour continuer le traitement ou retourner dans leurs clubs.”

Le Brésil transpire déjà de la condition physique de Neymar, qui a raté ses deux derniers matches en raison d’un problème à la cheville.

Jesus s'est blessé au genou droit lors de la défaite 1-0 du Brésil contre le Cameroun vendredi





La nouvelle est un problème pour Arsenal de Mikel Arteta, qui redémarre sa campagne de Premier League le lendemain de Noël lorsqu’il accueille West Ham.

Jesus est le deuxième joueur d’Arsenal à quitter prématurément son équipe de Coupe du monde, le défenseur Ben White ayant quitté le groupe anglais au Qatar pour des “raisons personnelles”.

Analyse : Arsenal peut-il se permettre de perdre Jésus sur blessure ?

L’impact de Jésus à Arsenal suite à son transfert de 45 millions de livres sterling de Manchester City a été clair à la fois sur et en dehors du terrain.

De nombreux membres de l’équipe d’Arsenal ont parlé de la façon dont l’attaquant brésilien et Zinchenko ont apporté une “mentalité gagnante” de City au cours de l’été – tandis que Jésus, en tant qu’avant-centre, a été le joueur des Gunners pour le grand moment avec cinq buts et six passes décisives lors de ses 14 premiers matchs.

Mais si Jésus devait commencer à manquer des matchs pour Arsenal, il incomberait à Eddie Nketiah de prendre le relais à l’avant. Avec cinq buts en sept matches de championnat à la fin de la saison dernière, le joueur de 23 ans a montré qu’il pouvait commencer régulièrement pour les Gunners – mais il a du mal à défier Jesus pour une place de titulaire depuis l’été.

Nketiah a réussi trois buts en sept matchs hors Premier League, il n’a donc pas perdu sa netteté, mais il n’a pas encore trouvé le filet en 12 matchs de Premier League depuis le banc.

Alors qu’un impressionnant Football du samedi soir camée contre Fulham en août – où il a joué aux côtés de Jesus dans un des deux premiers – a démontré la capacité de l’attaquant anglais à avoir un impact sur les matchs, la position n ° 9 est un autre domaine où Arsenal ne peut pas se permettre de perdre ses meilleurs talents.

La route potentielle du Brésil vers la finale de la Coupe du monde

Le Brésil peut-il remporter sa première Coupe du monde en 20 ans cet hiver ?





Huitièmes de finale confirmés

lundi 5 novembre

Brésil contre Corée du Sud – Coup d’envoi 19h

Potentiel quart de finale

vendredi 9 décembre

Japon ou Croatie contre Brésil ou Corée du Sud – Coup d’envoi 15h

Demi-finale potentielle

mardi 13 décembre

Pays-Bas/États-Unis/Argentine/Australie contre Japon/Croatie/Brésil/Corée du Sud – Coup d’envoi 19h

Les prochains matchs d’Arsenal

26 décembre – West Ham (H), Premier League – coup d’envoi 20h

le 31 décembre – Brighton (A), Premier League – coup d’envoi 17h30 – en direct Sports du ciel

3 janvier – Newcastle (H), Premier League, coup d’envoi 19h45 – en direct Sports du ciel

9 janvier – Oxford United (A), troisième tour de la FA Cup, coup d’envoi à 20h

15 janvier – Tottenham (A), Premier League, coup d’envoi 16h30 – en direct Sports du ciel

22 janvier – Manchester United (H), Premier League, coup d’envoi 16h30 – en direct Sports du ciel