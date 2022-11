Gabriel Jesus: L’ancien attaquant de Man City n’a pas marqué depuis 10 matchs mais il a transformé l’attaque d’Arsenal | Nouvelles du football

“Pour être avec les meilleures équipes, vous devez marquer au moins 90 à 100 buts”, a déclaré Mikel Arteta. “D’une manière ou d’une autre, vous avez besoin de ces objectifs dans l’équipe. Ne me demandez pas comment, mais vous en avez besoin.”

Arteta parlait après une défaite 2-0 contre Liverpool en mars. À l’époque, Arsenal avait marqué 43 buts en 27 matches de Premier League à un maigre taux d’environ 1,6 par match. Le manque de pointe leur coûterait finalement une place parmi les quatre premiers.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui et la production d’Arsenal est transformée. Avec 31 buts en 13 matchs de Premier League, leur moyenne a bondi à 2,4 par match, les propulsant au sommet de la Premier League et les mettant sur la bonne voie pour dépasser la barre des 90 buts.

A l’inverse, cela a beaucoup à voir avec un attaquant qui n’a pas réussi à marquer lors de ses 10 dernières apparitions toutes compétitions confondues. Gabriel Jesus ne trouve peut-être pas le filet lui-même en ce moment, mais il a amené Arsenal à un tout autre niveau en tant que force d’attaque.

Les problèmes de finition refont surface

S’il peut y avoir une plainte concernant la victoire 1-0 d’Arsenal sur Chelsea dimanche, c’est que le score ne reflète pas fidèlement l’étendue de leur domination. L’équipe d’Arteta a enregistré 14 tirs sur les cinq de Chelsea d’une valeur de 2,25 buts attendus à 0,29.

Jésus était responsable de l’un de leurs ratés les plus flagrants, se dirigeant loin de la croix de Gabriel Martinelli en première mi-temps, et ce n’était pas le premier cas de gaspillage ces derniers temps.

Jesus a marqué cinq buts lors de ses huit premières apparitions pour Arsenal après son arrivée de 45 millions de livres sterling de Manchester City cet été, mais sa sécheresse s’étend désormais à 686 minutes dans toutes les compétitions.

Un manque d’instinct de tueur devant le but est devenu un thème du temps de Jésus à City. Il y a eu 58 buts en Premier League en 160 matchs au total, mais il a considérablement sous-performé par rapport à ses buts attendus, ses chances valent en fait un total projeté de plus de 70.

Seul Christian Benteke a enregistré une différence négative plus élevée entre les buts attendus et les buts marqués au cours de cette période et une tendance similaire est désormais évidente à Arsenal.

Jesus se classe au quatrième rang de la Premier League en termes de buts attendus cette saison. Il se classe encore plus haut, en deuxième, si vous enlevez des pénalités. Et pourtant, son total de cinq buts le place 14e.

Seuls quatre joueurs – Patrick Bamford, Danny Welbeck, Jarrod Bowen et Solly March – ont été plus gaspilleurs dans leur finition, selon les chiffres sous-jacents.

Revient-il simplement au type?

Le record de buts de Jesus à City semble particulièrement modeste à un moment où Erling Haaland trouve le filet à un rythme aussi extraordinaire, mais il convient de noter qu’il semble beaucoup plus impressionnant si l’on exclut les apparitions de remplaçants.

Jésus a marqué 53 buts en 99 départs en Premier League pour City. Bien qu’il ait parfois gaspillé, un manque de cohérence en termes de temps de jeu, l’empêchant de développer son rythme et sa confiance, était un problème plus important.

La situation est bien sûr très différente à Arsenal, où il commence chaque match de Premier League, et bien que sa course sans but soit bien sûr une source de frustration, une bien plus grande inquiétude serait si les opportunités ne se présentaient pas du tout.

“Je ne pense pas qu’il y ait la moindre suggestion que la sécheresse durera trop longtemps car Arsenal crée tellement d’occasions”, a déclaré l’ancien attaquant d’Arsenal, Alan Smith. Sky Sports Nouvelles La semaine dernière.

“Il est juste en train d’arracher des choses en ce moment. C’est cette attitude quand vous n’avez pas de but, vous devenez un peu trop anxieux… Les buts viendront.” Arteta a ajouté: “Il a juste besoin d’être patient.”

Le facteur créativité

C’est bien sûr une compétence en soi de se mettre si souvent dans des positions de buteur, même si les occasions sont trop souvent manquées, mais le plus important avec Jésus est qu’il donne tellement d’autres choses à Arsenal.

Son arrivée a totalement transformé leur menace au banc des pénalités, l’international brésilien ayant, de loin, le plus de touches dans la surface adverse en Premier League cette saison.

Gabriel Jesus a joué un rôle clé pour Arsenal de manière créative





Mais son dynamisme est tel qu’il exerce également une énorme influence dans d’autres parties du terrain, reliant le jeu au milieu de terrain, aidant Arsenal à repousser ses adversaires et offrant des opportunités à ses coéquipiers.

Cela se voit dans sa production créative. Jusqu’à présent, il y a eu cinq passes décisives en Premier League, plus que tout autre attaquant, tandis que seuls cinq joueurs ont créé plus d’occasions grâce au jeu ouvert.

Sa capacité à faire glisser les défenseurs hors de position et à créer de l’espace pour les autres s’est avérée inestimable. De part et d’autre de lui, Bukayo Saka et Gabriel Martinelli ont été plus efficaces que jamais. Il en va de même pour Granit Xhaka et Martin Odegaard.

Jésus a facilité cette amélioration, parfois par ses courses intelligentes hors du ballon, dérivant de manière désintéressée vers les flancs pour le bénéfice des autres, et à d’autres moments par le port du ballon.

Gabriel Jesus a une présence énorme dans la boîte et dans les zones plus profondes





Jesus se classe troisième en Premier League pour ses dribbles réussis cette saison, derrière seulement Marcus Tavernier de Bournemouth et Eberechi Eze de Crystal Palace, tandis qu’un seul joueur, le coéquipier d’Eze’s Palace, Wilfried Zaha, a remporté plus de fautes.

De plus en plus, les adversaires d’Arsenal se retrouvent à devoir doubler Jésus, lui permettant d’attirer plus de défenseurs vers lui. Son imprévisibilité provoque le chaos dans les défenses adverses et l’équipe d’Arteta menace soudainement sous tous les angles.

Cela est évident dans le nombre de joueurs qui contribuent aux buts.

Arsenal a eu 10 buteurs différents en 13 matchs de Premier League cette saison. Ils sont la seule équipe de la division avec cinq joueurs à avoir marqué trois buts ou plus dans la compétition.

Jésus pensera bien sûr que son propre total devrait être plus élevé, mais personne n’a été plus important pour leur amélioration collective en tant que force d’attaque cette saison.

Gabriel Jesus fait partie des joueurs les plus créatifs de la Premier League





Au-delà des passes décisives que Jésus a fournies et des occasions qu’il a créées, il y a le fait que seuls quatre joueurs de Premier League – Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes, Mohamed Salah et Harry Kane – ont été impliqués dans des séquences plus offensives.

Il n’est pas toujours l’homme à la fin de ces séquences, mais tant que les objectifs d’Arsenal continuent d’affluer et que l’influence globale de Jésus reste si prononcée, il n’y a pas lieu de s’inquiéter.

Défendre du front

Jésus joue également un rôle crucial dans un sens défensif, son énergie, son rythme de travail et son intelligence hors du ballon permettant à Arsenal d’appuyer beaucoup plus efficacement dans son tiers offensif.

L’équipe d’Arteta enregistre en moyenne 9,5 rotations élevées par match contre 8,4 la saison dernière, et 1,8 rotations élevées par match contre 1,5 la saison dernière.

S’exprimant sur Sky Sports News, l’ancien attaquant d’Arsenal Alan Smith discute de la sécheresse de buts de Gabriel Jesus et pourquoi les Gunners ne devraient pas paniquer



Ils peuvent sembler des changements relativement mineurs, mais ils ont fait une différence significative et c’est en grande partie grâce à Jésus, dont la contribution peut être vue dans le nombre de tacles qu’il fait.

Au total, il a fait 18 – sept de plus que tout autre attaquant de la Premier League et, pour plus de contexte, le même nombre que le défenseur central d’Arsenal et homonyme Gabriel Magalhaes.

Beaucoup de ces tacles, comme celui pour déposséder Thiago Silva dans la préparation du corner à partir duquel Arsenal a marqué le vainqueur contre Chelsea dimanche, sont montés haut sur le terrain, mais sa contribution défensive ne s’arrête pas là.

Gabriel Jesus apporte des contributions défensives sur tout le terrain





Souvent, on peut le voir remonter jusqu’à sa propre boîte, voler le ballon à des adversaires sans méfiance au plus profond du territoire d’Arsenal, aider à lancer des compteurs et fournir encore plus de preuves qu’il offre bien plus que votre attaquant moyen.

Fondamentalement, le talent de Jésus pour presser – Pep Guardiola l’a un jour qualifié de meilleur attaquant pressant du monde – et de gagner le ballon en haut du terrain a, avec l’introduction de William Saliba, dont le rythme de récupération assure la sécurité à l’autre bout, a permis Arteta pour déplacer sa ligne défensive plus haut.

Arsenal s’est classé sixième la saison dernière en termes de distance de départ, une mesure qui mesure à quelle distance de son propre but les séquences de passes d’une équipe commencent. Maintenant, cependant, ils occupent la troisième place, leur moyenne passant de 42,3 à 43,7 millions ce trimestre.

Gabriel Jesus espère retrouver le chemin des filets contre les Wolves samedi





Cette ligne haute aide Arsenal à étouffer ses adversaires, avec le match de dimanche contre Chelsea juste le dernier dans lequel ils ont défendu une avance en poussant vers l’avant, plutôt que de s’enfoncer dans leur propre moitié comme ils l’ont si souvent fait la saison dernière.

Mais l’approche n’est pas possible sans pression sur le ballon en haut du terrain et c’est juste une autre qualité que Jésus fournit.

Il ne marque peut-être pas les buts lui-même en ce moment, mais c’est en grande partie grâce à lui qu’ils coulent.

