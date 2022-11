Gabriel Jesus: la sécheresse de l’attaquant d’Arsenal ne durera pas longtemps, déclare Alan Smith | Nouvelles du football

Arsenal ne devrait pas paniquer face à la sécheresse de buts de Gabriel Jesus, selon l’ancien attaquant Alan Smith, qui est convaincu que le Brésilien ravivera sa touche de buteur le plus tôt possible.

Jesus, qui a signé l’été, a commencé à courir aux Emirats après son départ de Manchester City, marquant cinq buts lors de ses neuf premières apparitions, mais a depuis disputé huit matchs sans but, remontant au 1er octobre.

Smith, qui a marqué 115 buts en huit saisons avec Arsenal, est convaincu que la sécheresse de Jesus n’est pas un problème tant que les Gunners continuent de gagner des matchs.

Gabriel Jesus n'a pas réussi à marquer lors de ses huit dernières apparitions pour Arsenal





S’exprimant après la victoire 1-0 de jeudi sur le FC Zurich – la neuvième victoire consécutive d’Arsenal à domicile – a déclaré Smith Sky Sports Nouvelles: “C’est toujours un peu inquiétant quand votre avant-centre ne marque pas, je sais ce que c’est, mais vous ne pouvez pas dire que Jésus ne contribue pas d’une autre manière.

“Jésus est toujours occupé et productif; il crée des passes décisives et il est toujours le pivot de l’attaque vers laquelle Arsenal se tourne; les courses qu’il fait sont toujours excellentes.

“Il a eu des occasions, il les a eues contre Nottingham Forest, il les a eues contre Zurich mais il ne fait que saisir des choses en ce moment. C’est cette attitude quand vous n’avez pas de but qui vous rend un peu trop anxieux.

Gabriel Jesus regrette une occasion manquée contre Aston Villa





“Je ne pense pas qu’il y ait la moindre suggestion que la sécheresse durera trop longtemps parce qu’Arsenal crée tellement d’occasions. Avec Jésus faisant partie intégrante de cela, les buts viendront.

“Je me souviens quand j’ai eu une sécheresse à Arsenal, je suis allé voir le manager et j’ai dit que j’étais inquiet mais on m’a dit de ne pas le faire parce que nous gagnions des matchs.

“Le moment où il fallait s’inquiéter, c’était quand je ne marquais pas et que nous ne gagnions pas de matchs. C’est très similaire avec Arsenal et Jesus.”

Arsenal peut-il tenir la distance ?

La victoire de jeudi sur Zurich a scellé le passage automatique d’Arsenal en huitièmes de finale de la Ligue Europa en tant que vainqueur de groupe, les Gunners ayant évité un barrage contre une équipe rétrogradée de la Ligue des champions.

Arsenal a deux points d’avance sur le sommet de la Premier League avec 12 matchs joués et sept matchs loin de remporter éventuellement le trophée de la Ligue Europa, mais des questions subsistent quant à leur endurance.

Smith pense que l’accent mis par Mikel Arteta sur la Premier League correspond à l’effet d’entraînement que cela a eu sur les performances récentes de la Ligue Europa et pourrait bien forcer le club à entrer sur le marché des transferts en janvier.

Après avoir échoué à gagner lors de matchs successifs, le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, est satisfait de la réponse de son équipe alors que les Gunners ont depuis battu Nottingham Forest et Zurich, en tête de leur groupe de la Ligue Europa dans le processus.



“Je pense que c’est exagéré”, a répondu Smith lorsqu’on lui a demandé si Arsenal pouvait maintenir cette forme tout au long de la saison.

“Parfois, en Ligue Europa, ils ont semblé un peu court. La semaine dernière au PSV, c’était exagéré et parfois contre Zurich, c’était un peu inconfortable, ils ont marqué le but et l’ont à peu près traversé.

“Mikel Arteta fait de son mieux pour garder tout le monde frais, sauvant ses principaux hommes pour la Premier League, mais je suis sûr qu’il aimerait une équipe légèrement plus grande, comme n’importe quel manager.

“Ce sera intéressant de voir en janvier [transfer window] s’ils ont une ou deux choses alignées mais, pour le moment, c’est si loin, tout va bien pour Arsenal.”