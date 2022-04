Gabriel Jesus de Manchester City a déjà été comparé au Brésilien Ronaldo contre le Real Madrid, il peut faire son affaire de l’équipe de la Coupe du monde

Après que Gabriel Jesus ait inscrit quatre buts devant son équipe de Watford samedi, Roy Hodgson a comparé l’attaquant de Manchester City à Ronaldo, l’original brésilien. C’est une comparaison qui Ô Fenômeno lui-même – mais il y a presque six ans, et ce n’est pas une opinion qui a été exprimée depuis.

Il y a une raison pour ça. Le moment le plus important de la carrière de Jésus – la Coupe du monde 2018 – n’a pas été heureux. Lorsque Tite a pris la relève en tant qu’entraîneur du Brésil dans la seconde moitié de 2016, le Brésil était en difficulté lors des qualifications pour la Coupe du monde. Il a pris un pari en sélectionnant l’adolescent Jésus à l’avant-centre, une position problématique pour le Brésil ces derniers temps. Toujours avec Palmeiras, mais en route pour City, Jesus s’était imposé comme un attaquant polyvalent et capable de jouer sur toute la ligne de front. Il avait joué large lors de la campagne pour la médaille d’or olympique de 2016, mais maintenant, il a eu sa chance au milieu.

Le Brésil affrontait l’Équateur, loin de chez lui, et pendant la majeure partie du match, il n’avait pas l’air à l’aise. Il y a eu beaucoup de moments où Tite se serait contenté d’un match nul. Son jeune attaquant avait peu d’impact, passant une grande partie de son temps à errer dans des positions de hors-jeu. Et puis, dans les phases finales, il a gagné le match. Son rythme a forcé un penalty, et il a scellé la victoire avec deux magnifiques buts très différents, un coup intelligent de près et une magnifique finition à longue portée.

Il était en feu pendant le reste des qualifications. Le Brésil avait enfin trouvé un avant-centre, puis vint la Coupe du monde. Le très critiqué Serginho est entré sur la feuille de match en 1982. Fred, considéré par certains comme le méchant de 2014, a également laissé sa marque. Mais dans une équipe attrayante et offensive, Jesus est devenu l’avant-centre du Brésil qui n’a pas marqué un seul but. Tite a clairement indiqué qu’il regrettait de ne pas avoir changé d’attaquant central pendant la compétition – et Jésus est entré dans un traumatisme de l’équipe nationale dont il n’a peut-être pas encore complètement émergé.

C’est l’une des raisons pour lesquelles la comparaison de Ronaldo n’avait pas été exprimée depuis 2018. Alors que Ronaldo était un véritable avant-centre, il n’en va pas de même pour Jésus. Qu’est-il? Est-il le plus efficace large ou par le milieu. Tite a essayé de le coincer. Finalement, Jésus a donné une préférence pour jouer large. Est-ce une opinion authentique ou fuit-il les souvenirs de Russie 2018 ?

Les quatre buts contre Watford feront des merveilles pour sa confiance – sans parler des spéculations supplémentaires sur l’avenir de son club – à la veille d’un match vital pour sa carrière. Mardi, City affrontera le Real Madrid lors du match aller de la demi-finale de la Ligue des champions. Jésus a de bons souvenirs d’avoir affronté ces adversaires lors de la Ligue des champions frappée par la pandémie d’il y a deux ans. Il a été excellent contre Madrid, harcelant leurs défenseurs dans des erreurs. Mais ensuite, au tour suivant contre Lyon, son manque de présence dans la surface de réparation a été révélé et City a subi une élimination choc.

Ici aussi, la comparaison avec Ronaldo tombe à l’eau, puisque Jésus n’a pas la puissance physique pure de son illustre prédécesseur. Ce prochain affrontement avec Madrid ouvre bien sûr les portes de la finale de la Ligue des champions. Mais c’est important pour Jésus pour une autre raison. Il a besoin d’être sélectionné et il a besoin de briller. Parce que l’autre équipe contient deux de ses rivaux pour une place non seulement dans l’équipe du Brésil pour le Qatar, mais même dans l’équipe.

En supposant que Jésus est un attaquant qui attaquera à partir de positions larges, alors pour son pays, la compétition comprend Vinicius Junior et Rodrygo. Vinicius semblerait avoir une place garantie en tant qu’ailier gauche ultra-rapide qui peut sortir mais aussi couper son pied droit plus fort. Rodrygo a différentes vertus – moins de vitesse pure, mais beaucoup de polyvalence, d’intelligence et d’excellence technique. Il a également inscrit un but récent pour le Brésil, entré en retard dans un match à domicile contre le Paraguay plus tôt cette année.

Jésus, qui a également quitté le banc en seconde période, pourrait être pardonné une légère pointe d’envie avec les célébrations. Son dernier but pour le Brésil remonte à juillet 2019, lors de la finale de la Copa America de cette année-là contre le Pérou. Les opportunités ne manquent pas depuis. Il a commencé quatre matches amicaux, quatre matches de la Copa de l’année dernière et sept des derniers éliminatoires de la Coupe du monde. À la fin de la campagne, il était plus souvent utilisé sur le banc et a fait quatre autres apparitions de remplacement. Le tout sans but. C’est un total de 19 matchs, dans une équipe qui attaquait surtout, se créait des occasions et gagnait des matchs.

Compte tenu de la force de la concurrence à ces postes, Matheus Cunha est le seul avant-centre pur en lice, mais il y a aussi Richarlison, Gabriel Barbosa, Roberto Firmino, Gabriel Martinelli, les ailiers Raphinha et Antony, ainsi que le duo du Real Madrid. — Jésus a peut-être même la chance d’être en lice pour une place dans la Coupe du monde.

L’élargissement attendu des équipes de la Coupe du monde à 26 jouera sûrement à son avantage. Cela permet à Tite de creuser plus profondément avec ses ressources offensives, et la capacité de Jesus à travailler sur toute la ligne sera sûrement un facteur en sa faveur. Mais peut-il revenir de l’équipe à la ligne de départ? Jésus peut-il convaincre l’entraîneur de l’équipe nationale qu’il a plus à offrir, disons, que Rodrygo ? Mardi sera une autre chance pour lui d’être à la hauteur de ce noble Fenômeno comparaison.