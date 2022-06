Gabriel Jesus d’Arsenal a ‘100% fait’ selon les conditions personnelles convenues avec la star de Man City

Par Conor Laird









Une nouvelle mise à jour sur les efforts en cours d’Arsenal pour conclure un accord avec la star de Manchester City, Gabriel Jesus, a été fournie dimanche soir.

Le nom de l’international brésilien Jesus a bien sûr pris sa place au premier plan dans les gros titres de la moitié rouge du nord de Londres au cours des dernières 48 heures.

Cela vient avec les chefs de transfert d’Arsenal qui auraient conclu un accord avec leurs homologues de Man City, pour amener le tueur à gages doué aux Emirats cet été.

Une offre de l’ordre de 45 millions de livres sterling aurait été suffisante pour convaincre les champions de Premier League de conclure une vente.

Edu Gaspar et co, à leur tour, se sont vu confier la tâche de conclure un accord avec Jésus lui-même, pour finaliser définitivement la 4e signature du club de l’été.

Et, si le dernier mot qui a fait surface dans les médias tard dimanche est quelque chose à dire, alors c’est précisément ce qu’Arsenal a fait depuis.

Selon l’expert en transfert Fabrizio Romano, les termes personnels d’un contrat jusqu’à l’été 2027 ont été “entièrement convenus” avec Marcelo Pettinati, le représentant de Jesus, et le reste de l’entourage du joueur de 25 ans.

La confirmation officielle du transfert, quant à elle, est attendue dans les jours à venir.

Gabriel Jesus à Arsenal, c’est parti ! Conditions personnelles pleinement convenues avec son agent Marcelo Pettinati et ses deux associés. Gabriel signe jusqu’en 2027, c’est fait à 100%. 🚨⚪️🔴 #AFC Arsenal a déjà convenu de frais de 45 millions de livres sterling avec Man City, comme révélé vendredi. Edu & Arteta, clé de l’accord. pic.twitter.com/06dTVNNLmM — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 26 juin 2022

Lire la suite:

Arsenal pourrait réaliser une manne financière en tant que star de la frange des yeux latéraux nouvellement promue

Les commentaires de Thierry Henry de Raphinha mis en évidence au milieu des liens avec Arsenal

Cet article a été édité par

Ben Browning.