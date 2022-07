Gabriel Jesus “crée le chaos”, parfait pour ce dont Arsenal a besoin

Le nouvel attaquant d’Arsenal, Gabriel Jesus, était à nouveau sur la feuille de match, cette fois lors d’une victoire amicale 2-0 contre Everton de Frank Lampard. James Williamson – AMA/Getty Images

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a salué Gabriel Jesus comme un attaquant qui “crée le chaos” après avoir poursuivi sa forme encourageante de pré-saison lors de la victoire 2-0 de samedi contre Everton.

Lors de son premier départ pour le club après un transfert de 45 millions de livres sterling de Manchester City, Jesus a marqué le premier but et créé le deuxième pour Bukayo Saka alors que les Gunners remportaient le Charm City Match à Baltimore.

Jesus a également marqué lors de ses débuts lors de la victoire de la semaine dernière contre Nuremberg et il a donné le ton d’une victoire confortable avec une impressionnante rafale de 45 minutes avant d’être remplacé à la mi-temps alors que les deux équipes effectuaient de nombreux changements.

“Il crée le chaos et l’incertitude et est toujours sur votre épaule, il est toujours là pour vous arracher le ballon, il est toujours devant le but”, a déclaré Arteta.

“C’est une vraie menace et c’est ce dont nous avons besoin. C’est lui : chaque fois que nous donnons le ballon, il est immédiatement actif, met la pression et met son équipe derrière lui. Il a beaucoup développé ses qualités de leader. Je voit tout de suite ce qu’il essaie de faire avec les garçons et c’est le genre de gars qu’on veut.

“J’adore ce genre de joueurs, ils sont streetwise, ils apprennent beaucoup, ils savent sentir qu’ils peuvent profiter de n’importe quelle situation et c’est ce dont nous avons besoin. Nous avions d’autres qualités – Gabi et Eddie [Nketiah] de plus, ils ont des qualités différentes.”

Saka, l’autre buteur d’Arsenal samedi, est en pourparlers avec le club sur une prolongation de contrat – l’international anglais a encore un an sur son contrat actuel, bien qu’il y ait une option pour une année supplémentaire – mais Arteta semblait confiant sur un résultat positif.

“Nous allons essayer”, a-t-il déclaré. “Nous avons tous les deux la même intention. C’est une question de temps.”

Arteta a également fait la lumière sur divers absents actuellement absents de la formation.

“Nous avons Kieran [Tierney] avec un léger problème, nous avons Emile [Smith Rowe] avec un niggle musclé, [Takehiro] Tomiyasu aussi et Ben [White],” il ajouta.

“[Fabio] Vieira a un léger problème à l’os, j’espère qu’il commencera à s’entraîner la semaine prochaine.”