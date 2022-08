Gabriel Jesus a relevé le niveau d’Arsenal, déclare Mikel Arteta après des débuts remarquables à domicile

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a parlé de l’impact positif de Gabriel Jesus sur le reste de l’équipe après que le Brésilien ait marqué ses débuts à domicile avec deux buts lors d’une victoire 4-2 contre Leicester City en Premier League samedi.

Jesus, qui a rejoint Manchester City dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 45 millions de livres sterling, a marqué deux fois en première mi-temps et a été impliqué dans d’autres buts pour Granit Xhaka et son compatriote brésilien Gabriel Martinelli.

– Gabriel Jesus mène Arsenal pour vaincre Leicester

Le joueur de 25 ans aurait pu réussir un triplé et a été applaudi lorsqu’il a été remplacé tard.

“Nous savons ce que Gabi peut faire. Il a marqué deux buts et obtenu deux passes décisives et est toujours déçu car il pense qu’il aurait dû en marquer quatre”, a déclaré Arteta, qui a travaillé avec Jesus pendant son mandat d’entraîneur adjoint à Manchester City.

“C’est la norme, c’est la mentalité. Vous devez passer à un niveau différent.”

L’influence de Jésus sur ses coéquipiers était claire car l’attaque fluide d’Arsenal semblait puissante samedi.

Les défenseurs de Leicester ont passé un moment torride alors que Jesus a montré le genre de forme qui lui a valu de nombreux fans à City, même s’il a eu du mal à trouver une place de départ.

Gabriel Jesus célèbre après avoir marqué son deuxième but pour Arsenal lors de leur victoire sur Leicester. Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

“Je n’aimerais pas jouer contre lui. Je n’ai jamais été défenseur, mais je peux imaginer que cela ne me plairait pas. Il est si mobile, si intuitif, toujours vif et proactif pour jouer à tout moment et à chaque phase du match. jeu, et c’est une vraie menace”, a déclaré Arteta.

“Je pense que cela élève les normes de la façon dont il est chaque jour, la façon dont il parle à [his team mates], la façon dont ils se connectent. Je pense que c’est très naturel, mais en même temps, c’est assez impressionnant de le faire aussi rapidement.”

Jesus ressemble à un homme clé dans la poursuite d’Arsenal pour un retour parmi les quatre premiers et Arteta sait qu’il doit gérer le Brésilien avec soin pour le maintenir à son plus haut niveau.

“C’est pourquoi nous l’avons enlevé”, a-t-il déclaré. “Je pense qu’il a joué 18 départs au cours des deux dernières saisons et nous allons lui demander de commencer beaucoup de matchs, nous devons donc gérer cette charge quand nous le pouvons.”

L’ambiance autour du stade était dynamique et Arteta a salué la façon dont les fans ont répondu à William Saliba, également comme Jésus lors de ses débuts à domicile, après avoir marqué un but contre son camp au début de la seconde période.

“Ce qu’ils ont fait aujourd’hui avec William Saliba après le but contre son camp est quelque chose que je n’ai jamais vu de tel dans ma carrière”, a déclaré Arteta aux journalistes.

“Cela montre la connexion et d’être vraiment là quand ça compte et quand c’est difficile.

“Nous devrions être vraiment fiers de jouer devant eux parce que c’était spécial.”