Gabriel Jesus à Arsenal : L’attaquant de Manchester City s’épanouira-t-il avec un temps de jeu plus régulier ? | Nouvelles du football

Ze Roberto sourit lorsque la conversation se tourne vers Gabriel Jesus. L’ancien international brésilien, s’adressant à Sports du ciel sur Zoom, n’est que trop heureux de répondre aux questions sur un joueur qu’il a encadré pendant un séjour de deux ans avec Palmeiras dans son pays natal.

Ze Roberto était une caisse de résonance utile pour le jeune attaquant à l’époque, fournissant un soutien et des conseils avant son transfert de 27 millions de livres sterling à Manchester City en 2017, mais il s’est depuis retrouvé à regarder son ancien coéquipier avec un sentiment de frustration.

Jesus est un quadruple vainqueur du titre de Premier League qui a, bien sûr, apporté une contribution importante au stade Etihad, marquant 95 buts en 236 apparitions dans toutes les compétitions. Mais Ze Roberto pense que cela aurait dû être plus. Les circonstances à City, dit-il, n’ont pas permis à Jésus de vraiment prospérer.

“Gabriel Jesus est un joueur qui a beaucoup de talent et beaucoup de potentiel, mais il a besoin de plus de temps de jeu pour gagner en confiance”, a déclaré Ze Roberto. Sports du ciel.

“La mentalité de Pep Guardiola est de faire tourner toute son équipe et de donner des opportunités à chaque joueur, mais je pense que la meilleure version de Gabriel Jesus est quand il est motivé et joue régulièrement.

“Quand un joueur comme Gabriel est dans l’équipe puis en dehors, il lui est très difficile d’avoir de la stabilité et de retrouver la confiance. Je pense que cela va toujours être difficile pour que cela change à Manchester City.”

En fin de compte, c’est ce qui conduira à son départ. Arsenal a conclu un accord de principe pour signer le joueur de 25 ans et ils ne sont pas ses seuls prétendants, City étant ouvert à une vente avant qu’il n’entre dans la dernière année de son contrat.

Jesus a été présenté comme le successeur de Sergio Aguero en 2017, mais il quittera l’Etihad n’ayant jamais fait plus de 22 départs pour l’équipe de Pep Guardiola dans une campagne de Premier League. Au cours des cinq dernières saisons, il n’a joué que 51% des minutes disponibles de City.

Non pas que son record de buts soit quelque chose à renifler.

Jesus a marqué en moyenne un but toutes les 160 minutes en Premier League. Parmi les joueurs qui ont marqué au moins 15 fois dans la compétition depuis lors, seuls six affichent un taux de frappe supérieur.

Ces joueurs sont Aguero, Mohamed Salah, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Pierre-Emerick Aubameyang et Jamie Vardy – assurant que Jésus est en bonne compagnie – mais la frustration pour beaucoup est que ses chiffres ne sont pas plus élevés.

Cela est en partie dû à un manque d’opportunités de départ constantes – plus d’un tiers des 159 apparitions de Jesus en Premier League sont venues en tant que remplaçant – mais c’est aussi une question de finition.

Jésus excelle à bien des égards, de son mouvement hors du ballon et sa polyvalence à son pressing, mais il n’est pas toujours aussi fiable lorsqu’il s’agit de convertir des occasions.

En effet, bien que son bilan de buteur ne soit en aucun cas médiocre, les données sous-jacentes suggèrent des lacunes importantes devant le but.

Depuis ses débuts à City il y a cinq ans et demi, Jesus a le deuxième plus grand écart négatif entre les buts réels marqués et les buts attendus en Premier League, derrière le seul attaquant de Crystal Palace, Christian Benteke.

Les meilleurs finisseurs ont tendance à surpasser leurs objectifs attendus de manière constante, comme le montre la présence de Kane et Heung-Min Son à l’autre bout de l’échelle, mais le modèle xG d’Opta suggère que Jésus a marqué environ 12 buts de moins que lui. devrait avoir, en fonction de la qualité des occasions de marquer qu’il a eues.

Les chiffres peuvent être interprétés de différentes manières.

High xG est un avantage indéniable dans le sens où il démontre un talent pour se mettre dans les bonnes positions. Nombreux sont ceux qui diraient que Jésus n’a besoin que d’un temps de jeu plus constant pour développer la “confiance” dont parle Ze Roberto et libérer son véritable potentiel devant le but.

D’autres, cependant, verraient les données sous-jacentes comme la preuve qu’il n’a pas l’instinct de tueur nécessaire pour vraiment exceller en tant qu’attaquant central de premier choix dans une équipe en compétition au sommet.

Guardiola, bien qu’il ait toujours beaucoup apprécié Jésus, tombe apparemment dans ce dernier camp, préférant utiliser le joueur de 25 ans comme attaquant large même lorsqu’il n’avait pas d’alternative naturelle au poste d’attaquant et finalement signer Erling Haaland pour combler le vide.

Mais le prochain club de Jésus le verra probablement différemment.

Image:

Gabriel Jesus possède un bien meilleur record dans les matchs qu’il a commencés pour Man City





Un échec à s’imposer comme l’attaquant central de Manchester City ne signifie pas que cela n’arrivera pas pour lui ailleurs, après tout. D’autant plus que son record de buts en Premier League au départ est bien meilleur que lorsqu’il est remplaçant.

En effet, lors de ses 99 départs en Premier League pour City, il a marqué 53 buts et fourni 23 passes décisives, alors qu’en 60 matches de remplacement, il n’a marqué que cinq buts et en a inscrit six autres, son taux de productivité nettement inférieur.

Il est également important de se rappeler que Jésus apporte bien plus que des buts et des passes décisives.

En effet, alors que sa finition a parfois été une source de frustration pour Guardiola, son pressing est perçu très différemment. “Quand nous avons besoin de coureurs et de joueurs qui nous aident beaucoup avec notre haute intensité et notre pressing haut, il est le meilleur au monde”, a-t-il déclaré en mars.

Guardiola a longtemps considéré Jésus comme faisant partie intégrante de la capacité de son équipe à étouffer les adversaires en possession, ce qui permet à City de maintenir une ligne défensive élevée, et son prochain club sera également désireux d’exploiter ces qualités. Mikel Arteta, qui l’a entraîné pendant son séjour à City, aspire depuis longtemps à faire d’Arsenal une équipe pressante.

Le plus important, cependant, selon son ancien mentor Ze Roberto, c’est que Jésus joue tout simplement. “Il a besoin d’un manager qui lui accordera plus de minutes”, ajoute-t-il.

“C’est la façon de tirer le meilleur parti de Gabriel Jesus.”