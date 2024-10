Gabriel Diallo bat Francisco Cerundolo et atteint la finale d’Almaty | Tournée ATP

Astana

Diallo continue de rêver ! Le Canadien coule Cerundolo et atteint la première finale du Tour à Almaty

Le joueur de 23 ans percera le Top 100 pour la première fois lundi et affrontera Khachanov en finale

19 octobre 2024

Andreï Oudartsev/KTF.kz Gabriel Diallo bat Francisco Cerundolo samedi pour atteindre la finale de l’Open d’Almaty.

Par le personnel de l’ATP

Gabriel Diallo a franchi un double cap samedi à l’Open d’Almaty.

Le Canadien a battu Francisco Cerundolo 6-4, 6-2 sur le terrain dur intérieur de l’ATP 250 pour atteindre son premier match de championnat du circuit ATP. Avec son triomphe complet de 68 minutes contre Cerundolo, quatrième tête de série, Diallo a également garanti qu’il entrerait lundi pour la première fois dans le Top 100 du classement PIF ATP.

« Beaucoup de joie, beaucoup d’enthousiasme. Beaucoup de soulagement aussi », a déclaré Diallo, interrogé sur ses émotions après sa victoire en demi-finale. « J’ai joué du bon tennis et je suis très heureux de voir que les résultats vont dans mon sens. Cela représente tout pour moi, surtout ici. J’ai des membres de ma famille ici que je n’ai jamais rencontrés auparavant, donc évidemment c’est plutôt cool qu’ils soient venus et je passe une excellente semaine ici. Je suis extrêmement heureux.

Un moment inoubliable ✨ Gabriel Diallo atteint sa première finale de niveau Tour après avoir écarté Cerundolo 6-4 6-2.@ktf_kz | #AlmatyOuvert pic.twitter.com/I5rvuCt72P -Tournée ATP (@atptour) 19 octobre 2024

Diallo a converti les trois balles de break qu’il a gagnées contre Cerundolo, selon Infosys ATP Stats. Le joueur de 23 ans, qui n’avait pas atteint les quarts de finale du circuit ATP avant cette semaine, a gagné 31 places au 87e rang du classement PIF ATP Live grâce à son parcours à Almaty jusqu’à présent.

« C’est super spécial. Évidemment, le Top 100 est quelque chose que l’on essaie de briser. C’est une étape assez importante », a déclaré Diallo. « Cela vous amène aux plus grands événements et aux Slams, qui sont toujours plus amusants, plus stimulants. Je suis super content pour moi et pour mon équipe. Nous avons travaillé très dur pour arriver là où nous en sommes actuellement, et j’espère que cela pourra être le début de quelque chose de spécial.

Vous aimerez peut-être aussi : Diallo s’est connecté lors de la course en petits groupes d’Almaty

Après être devenu le septième Canadien à atteindre une finale du circuit ATP ce siècle, Diallo affrontera Karen Khachanov dans le match pour le titre. La troisième tête de série a résisté à Aleksandar Vukic 6-7(3), 6-3, 6-4 lors de la deuxième demi-finale de la journée au Kazakhstan.

Khachanov menait 5-1 dans le set décisif mais a été contraint de repousser un retour tardif de Vukic, qui s’était imposé lors de la rencontre précédente entre les deux hommes en juin à ‘s-Hertogenbosch. Après avoir scellé un triomphe durement gagné de deux heures et 14 minutes, Khachanov, 28 ans, s’est qualifié pour sa neuvième finale du circuit.

Six fois champion du circuit ATP, Khachanov se dirigera vers la finale du titre dimanche avec une avance de 1-0 Lexus ATP Head2Head sur Diallo. Il a vaincu le Canadien en deux sets lors de leur seule rencontre précédente en août à Montréal.