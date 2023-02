Gabriel de Valence désolé pour une faute de carton rouge sur Vinicius

Le défenseur de Valence Gabriel Paulista s’est excusé pour sa faute dangereuse sur Vinícius Junior, qui le verra suspendu pour deux matchs après que la commission de discipline de la fédération espagnole de football a ajouté un autre match à sa suspension vendredi.

Gabriel a donné un coup de pied dans les jambes de Vinicius après que l’attaquant brésilien l’ait dépassé avec le ballon à la 72e minute de la victoire 2-0 de Madrid sur Valence jeudi. Le coup de pied a envoyé Vinicius durement au sol et a valu au défenseur central un carton rouge direct. Une bagarre entre les équipes a suivi.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Vinicius a marqué lors d’une échappée plus tôt.

L’entraîneur de Valence, Voro Gonzalez, a déclaré que la faute dure de Gabriel “n’était pas correcte”.

Gabriel manquera le match de dimanche contre Gérone en Liga et le match du tour suivant contre l’Athletic Club.

Valence, 14e, a limogé son entraîneur Gennaro Gattuso lundi.

Gabriel s’est excusé dans un message posté sur son compte Instagram.

“J’accepte les critiques et le carton rouge”, a écrit Gabriel. “Je suis un joueur physique, mais aussi noble. Je respecte Vinícius et je n’ai jamais eu l’intention de lui faire du mal. Nous luttons beaucoup dans ce grand club, traversons une période difficile et les émotions sont vives.

“Parfois, il est impossible de contrôler ses émotions. J’ai perdu le contrôle et je demande sincèrement pardon.”

Vinicius n’a pas été blessé et s’est entraîné vendredi pour le match de son équipe à Majorque dimanche.

Madrid occupe la deuxième place, à cinq points du leader Barcelone.