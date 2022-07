Gabriel d’Arsenal et Paul Torres de Villarreal sur la liste de la Juventus après le départ de Matthijs de Ligt pour le Bayern

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Gabriel d’Arsenal sur la liste de souhaits de la Juve

La Juventus cherche à remplacer le défenseur du Bayern Munich Matthijs de Ligt avec Arsenal gabriel et celui de Villarreal Pau Torres faisant partie de la liste restreinte de quatre du club italien, selon Mundo Deportivo.

2 Connexe

Avec De Ligt qui devrait déménager à Munich suite à l’accord sur les frais de 68 millions de livres sterling entre les deux clubs (et Giorgio Chiellinila sortie de LAFC plus tôt cet été), la Juve doit maintenant investir dans des renforts défensifs alors qu’elle cherche à former une nouvelle ligne de fond.

Le défenseur des Gunners Gabriel est sur la liste des personnes recherchées aux côtés de Torres, ce dernier étant également sur les radars de Tottenham Hotspur et de Manchester United. Gabriel pourrait être une signature délicate avec Arsenal apparemment peu disposé à négocier pour un joueur qu’ils considèrent comme un élément clé de leurs plans, tandis que Torres serait l’option de transfert la plus chère à environ 42 millions de livres sterling.

Également sur la liste sont la Fiorentina Nikola Milenkovic et l’étoile de Turin Bremer. Alors que Bremer semblait sur le point de rejoindre Internazionale pour un montant d’environ 28 millions de livres sterling, la Juve pourrait désormais dépasser ses rivaux avec une offre de 34 millions de livres sterling.

L’option la plus rentable pour la Juve pourrait être l’international serbe Milenkovic, disponible pour seulement 17 millions de livres sterling.

Gabriel d’Arsenal est une option pour la Juventus, mais ce serait un transfert coûteux. David Price/Arsenal FC via Getty Images

– Guide ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, FA Cup, plus (États-Unis)

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

PAPIER GOSSIP

– Défenseur de Séville Jules Koundé pourrait être impliqué dans un bras de fer à trois, selon Fabrice Romanoqui déclare que Chelsea a ravivé son intérêt pour le joueur de 23 ans suite à la rumeur selon laquelle une autre cible, Manchester City Nathan Aké, n’est plus disponible. Barcelone courtise Koundé depuis un certain temps, mais les deux clubs pourraient être battus à la chasse par le Paris Saint-Germain, avec Corriere dello Sport ajoutant que le PSG vise à remplacer le apparemment partant Presnel Kimpembe.

– Concernant Kimpembe, le soleil déclare que Chelsea aurait lancé une offre pour l’homme du PSG. Thomas Tuchel est un grand admirateur du défenseur de 26 ans, et les Blues auraient déposé une offre de 40 millions de livres sterling pour ses services. Au milieu de la bataille pour la signature de Kounde, Tuchel estime qu’il a le dessus sur un éventuel accord avec Kimpembe après avoir travaillé avec lui au PSG pendant deux ans. Chelsea devra peut-être augmenter son offre à 42 millions de livres sterling pour le décrocher.

– Avec Oleksandre Zintchenko apparemment lié à Arsenal pour un transfert de 32 millions de livres sterling, le manager de Manchester City, Pep Guardiola, cherche à rafraîchir ses options défensives, et le Courrier quotidien rapporte que Brighton Marc Cucurella est un remplacement possible. Zinchenko semble destiné à quitter le camp d’entraînement de City aux États-Unis, et City devra dépenser 50 millions de livres sterling pour signer Cucurella. Le défenseur de 24 ans de Stuttgart Borna Sosa est également sur la liste de surveillance de City.

– Arsenal garde un œil sur le milieu de terrain de la Juventus Arthur après que le Brésilien ait été exclu du Bianconeritournée de pré-saison aux États-Unis. Selon le Courrier quotidien, Les chefs de la Juve sont heureux que le milieu de terrain de 25 ans règle son propre avenir plutôt que de jouer pour le club en tournée. Le patron de la Juve, Massimiliano Allegri, a décidé qu’il voulait un style de milieu de terrain différent et est donc prêt à prêter Arthur s’il ne peut pas faciliter un déménagement permanent. Arsenal aurait eu des entretiens avec le joueur, mais aucune offre officielle n’a encore été enregistrée.

– La Real Sociedad semble avoir ajouté un joueur de 21 ans Takefusa Kubo dans leurs rangs, avec le club publiant des photos de l’arrivée probable de l’ancien joueur du Real Madrid. Le jeune japonais n’a pas fait une seule apparition pour Los Merengues, et il déménage maintenant à Saint-Sébastien pour un contrat d’une valeur de 5,5 millions de livres sterling. Kubo, 21 ans, a trouvé les opportunités de jeu difficiles à trouver mais peut désormais s’attendre à jouer plus régulièrement à la fois en Liga et en Ligue Europa.

– Paulo Dybala aurait passé un examen médical avant son transfert à l’AS Roma, mais les derniers détails de son contrat doivent encore être convenus, selon Le journaliste italien Gianluca do Marzio. Dybala porterait le maillot n ° 21 qui avait été réservé à une autre recrue Nemanja Mátic. L’accord de Dybala n’a pas encore été officiellement annoncé, bien que cela suivra probablement une fois que toutes les parties auront finalisé les détails les plus fins du contrat de l’ex-star de la Juventus.