Gabriel Cannon parle de sa victoire

Le frère ou la sœur habile d’un bébé papa omniprésent l’a fait !

Après avoir élaboré une stratégie sournoise au cours de la deuxième saison d’ABC Réclamation à la renomméele frère de Nick Cannon, Gabriel, a remporté le premier prix !

Au cours de la finale en deux parties de lundi, les téléspectateurs ont vu Gabriel être dénoncé pour avoir trompé ses camarades de casting en leur faisant croire qu’il était lié à un athlète vedette.

Cependant, après que son plan ait mal tourné, il a changé de vitesse et a finalement gagné en devinant correctement que son alliée, Monay, était la fille du comédien JB Smoove.

Maintenant, le frère du Chanteur masqué L’hôte est 100 000 $ plus riche et envisage un retour à Hollywood, tout comme son grand frère.

Ci-dessous, Gabriel raconte à BOSSIP le temps qu’il a passé à jouer aux devinettes relatives aux célébrités, sa stratégie de « phase deux » et la réaction de son grand frère à son passage à la télévision.

Félicitations pour votre victoire Réclamation à la renomméequ’est-ce que ça fait d’être le grand gagnant ?

Merci beaucoup! Gagner est encore un peu irréel, mais cela ressemble certainement à une confirmation. Je sais que les gens traversent les saisons en se demandant s’ils font les bonnes choses dans la vie ou s’ils empruntent le bon chemin et pour moi [that was] j’ai quitté Hollywood il y a des années pour travailler dans la communauté et avec les jeunes. Gagner, c’est sûr, me dit qu’il est temps de dépoussiérer certains de ces rêves et idées et de retourner dans mon sac Hollywood. Me voir à la télévision et voir les retours de l’émission m’a certainement donné la certitude que j’aurais peut-être simplement besoin d’être davantage sur cet écran ! Mdr!

En entrant dans la maison, aviez-vous des doutes sur votre capacité à garder le secret sur votre proche ?

En entrant dans la maison, j’étais sûr de pouvoir personnellement garder le secret sur mon proche. Je sais que nous ne nous ressemblons pas trop et étant quelqu’un qui enseigne le théâtre et l’improvisation aux jeunes interurbains, je savais que monter un numéro ne serait pas difficile, mais je sais que mon parent fait souvent la une des journaux ou à l’écran pour une raison. ou un autre donc je savais que les indices m’exposeraient à un moment donné. Je me suis également assuré d’avoir un plan pour le moment où l’exposition aurait lieu !

Vous avez joué un excellent jeu en prétendant que votre proche était un joueur de football, qu’est-ce qui vous est passé par la tête lorsqu’il a été révélé que vous aviez menti tout le temps ?

Eh bien, même en regardant la première saison, je savais que si nous jouions au jeu d’éclairage de la catégorie, ma couverture serait complètement détruite, alors j’ai un peu commencé à paniquer quand j’ai réalisé que nous allions jouer à ce jeu et j’ai presque oublié mon « exposition de phase 2 ». plan »qui visait à faire croire aux gens que j’étais apparenté à Terry Crews parce qu’il jouait au football et animait également la même émission de télévision que mon parent. Ainsi, lorsque j’ai été exposé, j’ai pu gagner le respect pour ce que j’avais vu auparavant ressentir par tous les autres joueurs et à quel point c’est sérieux de réaliser que tout pourrait s’arrêter ici.

Selon vous, à part vous-même, qui a joué le meilleur match ?

A part moi, je dois dire que Monay et Chris ont joué le meilleur match. Pendant tout ce temps, ces deux-là se sentaient comme deux lions attendant juste de me dévorer mais sans rugir ; silencieux mais visqueux. C’est la vraie raison pour laquelle je suis resté si près d’eux. Parfois, je n’arrivais pas à m’endormir en restant éveillé avec leurs indices dans ma tête comme des pièces de puzzle essayant de les adapter et de leur donner un sens.

Les choses étaient tendues avant la finale, doutiez-vous de votre victoire ?

En arrivant à la finale, j’avais certainement des doutes. Je sentais que je n’étais pas censé être arrivé aussi loin, je n’avais même pas l’impression que j’étais censé être dans la série. Je suis le cadet de 5 garçons ; l’opprimé avec une grande gueule donc parce que ma réalité était à l’opposé de ça, c’est ce que le doute me faisait ressentir. [But] J’ai dû continuer à persévérer dans la foi qui m’a amené là-bas. Tant que j’avais une chance de me battre, je devais continuer à attaquer. Donc, après avoir mis le doute à sa place en tant que carburant, je me suis en quelque sorte retrouvé dans cet état d’esprit de « savoir ». J’étais hors de moi, regardant quelque chose que j’avais déjà vu auparavant et je suis presque devenu témoin de ce que Dieu faisait.

Qu’avez-vous pensé des suppositions selon lesquelles votre célèbre parent était Terry Crews ?

J’ai adoré l’idée que mon parent était Terry Crews. J’avais l’impression que mon plan secondaire fonctionnait parfaitement ! Je pense que Terry était la déviation parfaite, cela rendait presque tout ce que la maison pensait avant sur le football et se fondait parfaitement dans le divertissement.

Quelle a été la réaction de votre frère lorsque vous lui avez dit que vous seriez présent Réclamation à la famillee et que pense-t-il de votre passage dans l’émission ?

Nick est une personne très créative qui comprend évidemment le monde de la télévision et du divertissement. Je pense que lorsqu’il a vu le concept de la série et qu’il ne s’agissait pas seulement de télé-réalité mais aussi de nombreux autres aspects innovants, il était enthousiasmé. Je pense qu’il savait aussi dans quoi ABC s’embarquait en me choisissant, sachant à quel point il m’avait lui-même préparé au fil des années. [so] il savait que j’étais prêt. Et juste pour mémoire, Nick Cannon adore Réclamez la renommée ! Mdr, ça l’a aidé à garder une partie de son argent dans sa poche !

Enfin, voici la plus grande question : Que ferez-vous de votre prix en argent ?!