Gabriel Barbosa de Flamengo prêt pour la bataille du Real Madrid

Les champions sud-américains Flamengo joueront pour gagner lors de leur participation à la prochaine Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, selon l’attaquant talismanique Gabriel Barbosa.

Flamengo s’est assuré une place dans le tournoi, qui se déroulera probablement au début de l’année prochaine, en battant récemment son rival brésilien Athletico Paranaense 1-0 lors de la finale de la Copa Libertadores au stade Monumental de Guayaquil.

Les hommes de Dorival Junior seront les favoris pour se qualifier pour la finale, qui sera presque certainement contre le champion d’Europe du Real Madrid. Cela offrira une chance à l’équipe de Rio de Janeiro de se racheter pour sa défaite 1-0 contre Liverpool en finale de 2019, rapporte Xinhua.

“Le Real Madrid est le plus grand club du monde, avec le plus de titres en Ligue des champions et une histoire incroyable”, a déclaré Barbosa. “Nous avons déjà eu l’opportunité de disputer une finale de Coupe du monde de clubs contre Liverpool et nous avons bien joué. Vous pouvez être sûr que nous sommes prêts.

Bien qu’il n’ait rejoint Flamengo qu’en 2020, Barbosa a déjà acquis un statut mythique chez Flamengo.

Le joueur de 26 ans était un membre clé de l’équipe qui a remporté le titre de champion 2019, lorsqu’il était prêté par l’Inter Milan, et les titres de haut vol 2020 et a marqué les buts gagnants lors des triomphes de la Copa Libertadores 2019 et 2022 de Flamengo. Il était également cadré lors de la défaite 2-1 de Flamengo contre Palmeiras lors de la finale de la Copa Libertadores 2021.

“Je me sens prêt pour les moments décisifs”, a déclaré Barbosa, confiant. “Malgré ma jeunesse, dans ces moments décisifs, j’arrive à avoir le calme pour appréhender le jeu avec prudence et me battre au bon moment.”

