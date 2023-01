Gabriel Agbonlahor se moque de Danny Mills après qu’Aston Villa a battu Leeds pour passer à trois points des places européennes

Gabby Agbonlahor n’a pas pu résister à une fouille effrontée à Danny Mills après la victoire d’Aston Villa sur Leeds.

Villa a gagné 2-1 vendredi soir contre l’équipe du Yorkshire dans ce qui a été un affrontement frénétique plein d’énergie à Villa Park.

Getty La tête d’Emi Buendia en deuxième mi-temps s’est avérée être le but pivot à Villa Park

Patrick Bamford avait retiré un but pour Leeds à la 83e minute

Leon Bailey et Emi Buendia ont donné à l’équipe locale une avance de deux buts avant qu’un but tardif de Patrick Bamford n’en fasse une fin nerveuse pour Villa.

Mais ils se sont accrochés à la victoire vitale, les hommes d’Unai Emery étant désormais à trois points des places européennes à la 11e place et à égalité avec Chelsea.

Quant à Leeds, ils occupent le 14e rang après avoir remporté seulement quatre de leurs 18 matchs pour ne leur laisser que deux points au-dessus de la zone de relégation.

Et Agbonlahor de talkSPORT n’a pas pu s’empêcher de prendre immédiatement Instagram pour se moquer de son pote Mills, où il a posté deux photos de l’ancien défenseur de Leeds.

Sous-titrant le téléchargement, il a plaisanté: “Hey Danny, nous devons savoir comment une équipe Villa en première vitesse a gagné ce soir ??

« A trois points des places européennes, allons-y !! UTV. Leeds une autre bataille de relégation.

parlersport Agbonlahor a clairement apprécié la victoire de Villa sur Leeds

Ce n’est que le dernier chapitre d’une rivalité naissante entre les deux parties, où les fans et les joueurs ont organisé un spectacle bruyant à Villa Park plein de grands défis et de points d’éclair épineux.

Avant le match, Agbonlahor a publié une photo des clubs en train de se battre lors d’un précédent affrontement avec Jack Grealish, que la star de Manchester City a même aimé.

Cela a suivi l’un des moments les plus controversés de l’histoire récente du football lorsque les deux équipes se disputaient la promotion en Premier League en 2019.

Mateusz Klich a marqué alors que Villa pensait que le ballon était sur le point d’être expulsé du jeu après que Jonathan Kodjia soit tombé blessé, déclenchant une mêlée – entraînant deux cartons jaunes et un carton rouge.

Getty Images – Getty Villa et Leeds ont été impliqués dans un certain nombre de matchs houleux ces dernières années

Marcelo Bielsa a ordonné à son équipe de se retirer et de permettre à Villa d’égaliser, même si Pontus Jansson n’en était pas content et a tenté de lancer un défi, ce qui a provoqué plus de frénésie.

Mais c’est Villa qui a triomphé vendredi soir, les emmenant à moins de trois points de Liverpool, septième.

Le buteur Bailey a déclaré à Sky Sports: «Pour nous, ce soir était vraiment important. Nous avons apprécié le match et avons montré un très bon esprit d’équipe.

“C’était génial d’avoir à nouveau les fans debout. C’est bien de gagner à nouveau à Villa Park.

« C’était définitivement le début parfait, nous n’aurions pas pu rêver mieux.

“C’était génial dès le premier instant et c’était génial de voir l’équipe là l’une pour l’autre du premier au dernier instant.”