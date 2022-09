L’ancien footballeur anglais Gabriel Agbonlahor exhorte la dernière acquisition de Manchester United, Casemiro, à exiger un rôle plus important dans l’équipe d’Erik Ten Hag. Depuis son arrivée à Old Trafford, Casemiro n’a pas commencé un match pour United et a joué beaucoup moins de minutes par rapport à son temps dans son ancien club du Real Madrid, où il était un rouage essentiel du milieu de terrain.

La star brésilienne a été enrôlée par United dans les dernières étapes de la fenêtre de transfert estivale pour renforcer son milieu de terrain. Cependant, Ten Hag a préféré commencer avec Scott McTominay au milieu du parc plutôt que l’expérimenté Casemiro.

Dans une interview avec Football Insider, Agbonlahor a déclaré que Casemiro ne se soucierait pas de savoir si McTominay fonctionnait bien ou non et qu’il aurait certainement un mot avec Ten Hag si la situation restait la même. “J’ai l’impression que Casemiro va lui donner un match de plus et ensuite il pensera ‘Attendez une minute, que se passe-t-il ici ? Vous m’avez signé pour 60 millions de livres sterling, puis m’avez intégré à l’équipe. Je me fiche de savoir si McTominay va bien ou pas, vous ne m’avez pas signé pour m’asseoir sur le banc », a déclaré l’ancien avant-centre d’Aston Villa.

United a connu un début de saison difficile en perdant ses deux premiers matchs de compétition en Premier League. Par la suite, ten Hag a pris des décisions audacieuses comme exclure la superstar Cristiano Ronaldo et le capitaine du club Harry Maguire de la formation de départ. Depuis le match contre Brentford, aucun des deux joueurs n’a débuté de match avec les Red Devils. Démarrer McTominay sur Casemiro a également été surprenant.

Jusqu’à présent, toutes ces décisions audacieuses ont porté leurs fruits pour le manager néerlandais, car United a renversé la vapeur avec de grandes victoires, notamment des triomphes sur Liverpool et Arsenal. Avec quatre victoires au trot, United occupe la cinquième position de la Premier League. Par conséquent, le gaffer est resté fidèle à sa combinaison réussie et n’a pas cherché à bricoler beaucoup avec le line-up.

Casemiro a joué des camées en tant que remplaçant contre Southampton, Arsenal et Leicester City dans la ligue. Le quintuple vainqueur de la Ligue des champions n’a pas été à son meilleur en sortant du banc et aura besoin de temps pour s’adapter à son nouvel environnement.

