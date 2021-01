La défense d’Arsenal de leur couronne de la FA Cup est terminée après avoir été évincés de la compétition au quatrième tour par Southampton après une défaite 1-0 à St Mary’s (diffuser la rediffusion sur ESPN + aux États-Unis).

Le match d’ouverture des Saints a eu un coup de chance lorsque la frappe de Kyle Walker-Peters au milieu de la seconde mi-temps a dévié Gabriel et s’est frayé un chemin sous le bras droit du gardien de but Bernd Leno.

La performance terne des Gunners en première période a été améliorée, mais la décision de Mikel Arteta d’ajouter Thomas Partey, Bukayo Saka et Alexandre Lacazette sur le terrain dans la dernière demi-heure a été vaine.

Arsenal revient mardi à St Mary’s pour affronter Southampton en Premier League.

Positifs

On peut se demander si l’amélioration d’Arsenal vers la fin du match était le résultat de la fatigue de Southampton ou des changements apportés par Arteta au milieu de la seconde période. Quoi qu’il en soit, l’urgence d’Arsenal a décuplé dans le dernier quart du match. En outre, un certain nombre de courses bien chronométrées ont été exécutées, en particulier par le jeune Gabriel Martinelli.



Négatifs

Arsenal a été laissé à la poursuite du match après qu’une performance terne en première période a permis à Southampton d’établir une avance à la mi-temps. Les Gunners ont eu du mal à développer des jeux offensifs en raison de la pression implacable des hôtes, qui les a forcés à abandonner la possession. Il y avait aussi peu de cohésion d’équipe, même si cela s’est amélioré au fur et à mesure que le jeu se développait.

Note du manager sur 10

Mikel Arteta, 5 ans – L’entraîneur a effectué sept changements depuis la victoire 3-0 de lundi sur Newcastle. Il a décidé de laisser tomber le précieux Emile Smith Rowe et était sans Pierre-Emerick Aubameyang, qui a raté la cravate pour des raisons personnelles. L’équipe avait peu de cohésion au début, mais cela s’est développé à mesure que le jeu se développait.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Bernd Leno, 7 ans – Plutôt malheureux de renoncer à une excellente course de 500 minutes sans encaisser de but quand une déviation cruelle de la frappe de Walker-Peters a trouvé son chemin à mi-chemin de la première mi-temps. Réalisation d’un excellent arrêt individuel sur une frappe serrée de Che Adams. Des performances solides.

DF Hector Bellerin, 5 ans – Il était réticent à aller de l’avant, bien que cela témoigne peut-être de la performance rapide de Southampton. N’a pas eu peur de se placer devant les tirs et a fait un certain nombre de blocages cruciaux en conséquence.

DF Rob Holding, 6 ans – A été un bon joueur tout au long de la saison, mais n’a pas été autorisé à jouer son meilleur match – et c’est le mérite du taux de travail impitoyable des Saints. Passer était ce qui laissait tomber Holding, trop souvent il ne pouvait pas choisir sa cible et par conséquent les visiteurs avaient du mal à faire bonne impression.

DF Gabriel Magalhaes, 4 ans – De retour dans l’Arsenal XI après plus d’un mois d’absence en raison du COVID-19. A eu du mal à suivre le rythme du jeu et a été lent dans de grandes parties, ce qui n’a fait qu’alimenter la philosophie des Saints de faire pression. Détourné un centre devant son propre gardien de but pour finalement voir son équipe éliminée.

DF Cedric Soares, 5 ans – Ce n’est pas sa meilleure performance, mais peut être légèrement pardonné en jouant dans un rôle d’arrière gauche inconnu pour Kieran Tierney. Se trouvait parfois positionné trop profondément et les croix étaient souvent bien frappées. Il voudra oublier ce retour dans son ancien club.

MF Mohamed Elneny, 5 ans – A parfois donné la possession à un prix trop bas, et Arsenal a dû payer le prix ultime en concédant via le but malheureux de Gabriel au milieu de la seconde période. Le rythme du jeu des visiteurs a changé suite à sa substitution, ce qui en dit long.

MF Granit Xhaka, 5 – Manque de créativité, surtout en première période. Semble lutter dans les matches où il est soumis à une forte pression, comme cela s’est avéré être le cas aujourd’hui. Jamais réglé et sans doute frustré Arteta.

MF Nicolas Pepe, 5 ans – Performance désespérée en première période, son implication était minime et il a pris quelques touches. Certes, cela n’a pas été aidé par la pression élevée des Saints qui a eu un impact sur la capacité des défenseurs à faire avancer le jeu. Cela semblait plus net vers la fin, cependant.

MF Willian, 5 ans Il ne pouvait pas sembler exécuter ses passes au bon moment, et cela s’est avéré être la perte d’Arsenal trop souvent. A été léger sur les minutes ce mois-ci et cela semble susceptible de continuer après une performance inférieure à la norme contre une tenue déterminée des Saints.

MF Gabriel Martinelli, 6 ans – L’une des rares étincelles brillantes de l’équipe d’Arsenal. A eu la meilleure chance de son équipe en première mi-temps quand une course bien chronométrée l’a placé dans un splendide isolement d’un coup franc Willian, bien qu’il ait éraflé le tir sur son pied gauche plus faible. A continué à faire d’excellents runs tout au long du match, avant d’être remplacé.

FW Eddie Nketiah, 5 ans – Reste timide, marquant seulement deux fois depuis le début de novembre. Si un tir avait été dégagé de la ligne au milieu du rallye tardif d’Arsenal, même si cela avait trouvé le fond du filet, il aurait été exclu pour hors-jeu. Manque de soutien par derrière.

Substituts

MF Thomas Partey (pour Elneny, 58 ans), 7 – Il faut se demander comment Arsenal se serait comporté si Partey avait commencé. Sa présence au milieu de terrain semblait améliorer les performances de son entourage.

DF Bukayo Saka (pour Martinelli, 58 ans), 6 – A dû adapter son jeu et a joué dans deux rôles différents malgré un peu plus d’une demi-heure.

FW Alexandre Lacazette (pour Bellerin, 71 ans), N / R – Son arrivée sur le terrain a sans aucun doute stimulé Arsenal, mais ils n’ont pas été en mesure de forcer le temps supplémentaire.