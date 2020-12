Voilà une proposition précieuse!

En novembre, Gabourey Sidibe a révélé qu’elle était fiancée à son petit ami Brandon Frankel. Les nominés aux Oscars Précieux L’actrice a partagé quelques photos de sa bague et il a posté une photo d’un lit recouvert de pétales de roses et de ballons en épelant «Will You Marry Me».

Eh bien, il s’avère que la proposition était bien plus méchante que cela! Le vendredi 18 décembre, Sidibe a combiné un hommage d’anniversaire à Frankel avec une photo de lui agenouillé sur le lit décoré et tenant l’un des ballons dans un très emplacement stratégique … tout nu.

« Joyeux anniversaire @brandontour! » Sidibe, 37 ans, a écrit sur Instagram. « Vous êtes l’homme le plus drôle, le plus gentil, le plus dur et le plus protecteur du monde. Vous êtes toujours prêt à affronter tous mes projets de coiffure, de peindre vos ongles, à manger de la glace à l’eau de rose et aux nouilles de riz, en passant par des séances photo ridicules comme celle-ci. 1! »

«N’importe qui pourrait être le Clyde de ma Bonnie mais tu es le Kel de mon Keenon, le Romy de mon Michele et le Bert de mon Ernie! elle a continué. « J’ai hâte de vous entraîner dans des aventures pour le reste de nos vies! Joyeux anniversaire mon amour! »

Sidibe a ajouté: « Et si vous voulez tous vous glisser dans son DM, sa fille peut se battre. »