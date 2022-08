Gabino Iglesias, un écrivain noir, explore la pègre du Texas

À bout de nerfs, le narrateur, Mario, accepte une offre d’un ami accro à la méthamphétamine et se lance dans une nouvelle ligne de travail en tant que tueur à gages du cartel. Ce changement engendre une odyssée frontalière qui mêle noir et réalisme magique, méditations sur la religiosité et la cruauté humaine, et commentaire social sur les armes à feu, le trafic de drogue et le racisme renaissant.