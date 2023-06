Gabe Vincent passe de non repêché à inestimable pour les espoirs de titre de Heat

Mélissa Rohlin FOX Sports Rédacteur NBA

Après qu’un journaliste ait approché Gabe Vincent dans le couloir pour se présenter, le meneur de départ des Miami Heat a fait quelque chose de très inhabituel pour un joueur qui venait de jouer dans un match de la finale de la NBA.

« Je suis Gabe Vincent, » dit-il en lui tendant la main.

Vincent venait de terminer avec un sommet d’équipe de 23 points sur 8 pour 12 tirs depuis le terrain, dont 4 pour 6 au-delà de l’arc, lors de la victoire 111-108 du Heat contre les Denver Nuggets dans le match 2, égalant la série à un match chacun.

Mais même s’il a brillé devant 19 000 personnes – et des millions d’autres à la télévision – il n’était toujours pas sûr que tout le monde dans l’arène connaisse son nom.

Pour Vincent, les dernières années ont été un tourbillon, au cours duquel il est passé de ne pas savoir s’il réussirait en NBA à jouer sur la plus grande scène de la ligue.

Vincent n’a pas été repêché en 2018 de l’UC Santa Barbara. Il a été renoncé par les Sacramento Kings après avoir signé un contrat Exhibit-10. Il a ensuite joué dans la G League pendant deux ans, espérant qu’il attirerait l’attention de quelqu’un qui reconnaîtrait son talent.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était inquiet pour son avenir à ce moment-là, il a secoué la tête.

« Pas du tout, pas du tout », a déclaré Vincent à FOX Sports. « J’ai senti que j’avais fait ce que je devais faire pour essayer de percer dans la NBA. Et si ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. D’autres options se présenteraient. Mais j’ai juste continué à faire confiance au processus . Et j’ai juste continué à travailler sur mon jeu. »

Le Heat a ensuite signé Vincent pour un contrat à double sens en janvier 2020. Depuis, il a progressé de jouer seulement neuf matchs au cours de la saison 2019-2020 pour représenter l’un des éléments clés d’une équipe à trois victoires de un championnat NBA.

Pour Vincent, 26 ans, ce n’est pas quelque chose qu’il tient pour acquis.

« C’est génial d’être en finale et d’avoir ces opportunités que beaucoup de gens jouent des saisons – pas des saisons, des carrières – dans cette ligue et n’ont jamais eu l’occasion de le faire », a déclaré Vincent à FOX Sports. « Je suis juste heureux d’être ici et d’essayer d’aider mon équipe à gagner. »

Au cours de la dernière saison régulière, Vincent a quitté le banc avant de devenir le meneur titulaire de l’équipe en février. Et cette post-saison, Miami compte sur ses contributions, Tyler Herro et Victor Oladipo étant écartés en raison de blessures.

Dans cet esprit, Vincent a joué son meilleur basket à ce jour.

Il est le troisième meilleur buteur du Heat en séries éliminatoires derrière Jimmy Butler et Bam Adebayo, avec une moyenne de 13,5 points et un tir à 40% à distance.

Il a marqué au moins 20 points à quatre reprises cette séries éliminatoires, mis en évidence par une performance de 29 points dans le match 3 de la finale de la Conférence Est contre les Boston Celtics.

Lorsqu’on lui a demandé ce que Vincent avait prouvé en séries éliminatoires, Adebayo n’a pas hésité.

« Les joueurs non repêchés peuvent commencer la finale, être productifs, et cela ne veut rien dire qu’il ne soit pas repêché », a déclaré Adebayo, qui a récolté 21 points, neuf rebonds et quatre passes décisives dimanche. « Il donne aux gars [hope] qui traversent son chemin ou sur cette route de, ‘Tu n’es pas ceci, tu n’es pas cela, tu n’es pas ceci.’ Et il se taille une place. J’ai l’impression que beaucoup de gens vont savoir qui est Gabe Vincent. »

Vincent en est à la dernière année d’un contrat de 3,5 millions de dollars sur deux ans et deviendra agent libre sans restriction cet été. Après sa performance en séries éliminatoires, il devrait susciter un intérêt considérable.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de la suite, il a ri.

« La belle question de l’agence libre », a déclaré Vincent à FOX Sports. « Les Heat ont été formidables. Ils ont beaucoup investi en moi. Ils ont investi en moi de plusieurs façons, avec du temps et des efforts et en m’aidant à développer mon jeu. ils m’ont donné, et pour m’avoir aidé à grandir. J’adore Miami. Alors, nous verrons ce qui se passera. »

Adebayo a déclaré qu’il savait pour la première fois que Vincent deviendrait le joueur qu’il est devenu lorsqu’il a marqué un sommet de 21 points en 18 minutes pour l’équipe olympique nigériane dans leur superbe bouleversement contre l’équipe américaine lors d’un match d’exhibition en 2021, devançant à la fois Kevin Durant et Damian Lillard en moins de minutes.

« Il est sorti avec ce type d’énergie, ce type de voracité et ce type de colère », a déclaré Adebayo. « J’ai eu l’impression qu’à partir de là, il est l’un des nôtres. »

Quant à l’entraîneur du Heat, Erik Spoelstra, il a clairement exprimé ses sentiments à propos de Vincent après le match 2.

« Nous aimons Nnamdi », a déclaré Spoelstra, faisant référence au nom que Vincent portait au dos de son maillot lorsqu’il représentait l’équipe olympique nigériane en hommage à son père nigérian et à sa culture. « Nous le faisons vraiment. »

Spoelstra a ensuite qualifié Vincent « d’incroyable joueur gagnant », le félicitant d’avoir changé son jeu pour répondre aux besoins de l’équipe.

« C’était un flingueur, deux gardes », a déclaré Spoelstra. « Nous voulions faire de lui un garde combo, quelqu’un qui pourrait nous organiser, être un irritant défensif, dur, apprendre à faciliter et à diriger une équipe. Je pense que c’est la chose la plus difficile à faire dans cette ligue, c’est transformer un deux en un. »

Vincent a accepté ce défi de la même manière qu’il a accepté tous ceux qui l’ont précédé.

Maintenant, tout est payant.

Et même si son profil a explosé, Vincent reste toujours aussi humble.

Lorsqu’on lui a demandé ce que gagnerait un championnat signifierait pour lui, le gars qui s’est présenté a refusé de parler de lui.

« Cela signifierait le monde, surtout après la saison que nous avons eue pour ce groupe », a-t-il déclaré à FOX Sports. « Je ne veux rien de plus pour ce groupe et pour nos stars qui se battent. »

Melissa Rohlin est rédactrice NBA pour FOX Sports. Elle a précédemment couvert la ligue pour Sports Illustrated, le Los Angeles Times, le Bay Area News Group et le San Antonio Express-News. Suivez-la sur Twitter @ melissarohlin .

