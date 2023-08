Gabe Plotkin et Rick Schnall acquièrent une participation majoritaire dans Charlotte Hornets de Michael Jordan

La franchise en difficulté de la NBA, Charlotte Hornets espère changer les choses alors que Gabe Plotkin et Rick Schnall ont officiellement acquis jeudi la participation majoritaire dans les Hornets du sextuple champion de la NBA Michael Jordan, apportant de nouvelles réflexions et idées sur la façon de reconstruire un franchise qui n’a pas participé aux séries éliminatoires au cours des sept dernières saisons.

Plotkin a déclaré que lui et Schnall prévoyaient d’être des propriétaires « patients » de la NBA, mais ils sont déterminés à construire un gagnant à Charlotte.

« Nous pensons qu’en fin de compte, il s’agit d’une franchise parmi les 10 ou les 15 meilleures de la NBA en termes d’attractivité », a déclaré Plotkin. « C’est notre travail de produire un basket gagnant. Gagner demande beaucoup de structure et cela ne se fait pas du jour au lendemain. Nous allons essayer de positionner l’entreprise pour réussir à long terme et essayer de prendre des décisions intelligentes. »

Plotkin a déclaré que l’accent serait mis sur l’analyse, le développement des joueurs, la stratégie et les performances sportives. Une arène rénovée et un centre d’entraînement à la pointe de la technologie sont également dans un avenir proche, ce qui, selon Plotkin, aidera à développer et à attirer des joueurs – et signifiera finalement plus de victoires.

Jordan n’a jamais pu construire un vainqueur constant à Charlotte.

Au cours de son mandat de 13 ans en tant que propriétaire majoritaire, les Hornets sont allés 423-600 et n’ont jamais remporté de séries éliminatoires.

Jordan n’a pas assisté à la conférence de presse, mais il a déclaré dans un communiqué de presse que c’était un « immense honneur » de posséder les Hornets.

Il n’a pas expliqué pourquoi il avait vendu la franchise.

« Alors que je passe à un rôle de propriétaire minoritaire, je suis ravi de pouvoir passer les rênes à deux leaders réussis, innovants et stratégiques en Gabe et Rick », a déclaré Jordan. « Je sais que l’organisation Hornets est entre de bonnes mains pour aller de l’avant Je suis enthousiasmé par l’avenir de l’équipe et je continuerai à soutenir l’organisation et la communauté dans mon nouveau rôle dans les années à venir.

Schnall a déclaré qu’il était heureux que Jordan envisage de rester en tant que propriétaire minoritaire – et il veut le rembourser avec un championnat.

« C’est le plus grand basketteur de tous les temps et il a été un partenaire incroyable pour nous pendant cette négociation et il a préparé cette entreprise pour un succès futur », a déclaré Schnall. « Il ne part pas et restera longtemps avec nous comme partenaire. »

L’une des critiques de Jordan de la part des fans a été son manque de dépenses en agence libre.

Plotkin a déclaré que les Hornets pourraient devoir se concentrer d’abord sur le développement des joueurs, tout en créant une culture gagnante qui attirera des agents libres de renom sur la route.

« C’est une ville formidable, un climat formidable et la facilité de se déplacer ici est merveilleuse », a déclaré Plotkin. « Je pense que ces choses arriveront. Je ne pense pas qu’il y ait une voie ou une autre, mais je pense qu’en fin de compte, le développement des joueurs sera une grande priorité, et si l’opportunité est là pour l’agence libre, nous poursuivrons cela aussi.

Schnall a ajouté: « Si nous pouvons créer une culture gagnante que les gens veulent côtoyer avec des enfants de caractère dans notre équipe qui veulent en faire partie, nous devrions réussir à attirer des agents libres au fil du temps. »

Schnall a déclaré que lui et Plotkin détenaient des «participations similaires» dans la franchise, mais il ne dirait pas qui en possède le plus.

Ils le traiteront comme un partenariat égal.

Cela signifie qu’ils alterneront le poste de gouverneur de l’équipe tous les cinq ans, en commençant par Schnall.

Plotkin et Schnall ne sont peut-être pas des noms familiers comme Jordan, mais tous deux ont connu beaucoup de succès dans le monde des affaires et sont de grands accros du basket-ball. Schnall a rencontré Jordan pour la première fois il y a 20 ans au camp de basket-ball fantastique de l’ancienne star des Chicago Bulls, où il a noué une relation avec le All-Star à 14 reprises.

Schnall a été propriétaire minoritaire des Atlanta Hawks et a été impliqué dans divers aspects du processus de constitution d’équipe des Hawks ainsi que dans les rénovations de la State Farm Arena. Il est co-président de Clayton, Dubilier & Rice LLC, où il travaille depuis 27 ans.

Plotkin, le fondateur et directeur des investissements de Tallwoods Capital LLC, a acquis une participation minoritaire dans les Hornets en 2019 avant d’acquérir une participation majoritaire.

Les deux hommes étaient auparavant gouverneurs suppléants du conseil des gouverneurs de la NBA.

Le nouveau groupe de propriétaires des Hornets comprend également Chris Shumway, Dan Sundheim, Ian Loring, Andrew Schwartzberg, Dyal Home Court Partners, l’artiste natif de Caroline du Nord J. Cole et l’auteur-compositeur-interprète de musique country Eric Church, et plusieurs investisseurs locaux de Charlotte, dont Amy Levine Dawson et Damian Mills, entre autres.

