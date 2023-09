Gabe Kapler absent en tant qu’entraîneur des Giants de San Francisco avec trois matchs à jouer cette saison

Alors que les Giants de San Francisco étaient encore dans la course aux séries éliminatoires plus tôt ce mois-ci et ont gaspillé des opportunités et des matchs cruciaux, le président des opérations baseball, Farhan Zaidi, a conclu qu’il était temps de quitter le manager Gabe Kapler.

Les Giants ont congédié Kapler vendredi à trois jours de la fin de la saison et l’équipe a été éliminée des séries éliminatoires pour une deuxième année consécutive.

« En tant que groupe, en équipe, nous avons joué notre pire baseball au moment où cela comptait le plus », a déclaré Zaidi.

Zaidi a fait sa recommandation à la propriété tout en assumant sa part de responsabilité dans les manquements de l’équipe. Son propre avenir n’est pas clair avec un an restant sur son contrat.

« Partir pour ce dernier road trip toujours en wildcard, toujours contrôler notre propre destin et ensuite jouer comme nous le faisions lorsque nous contrôlions notre propre destin, c’est difficile à regarder pour tout le monde », a déclaré Zaidi. « C’était difficile pour les joueurs de passer au travers, c’était difficile pour les fans de regarder, c’était difficile pour nous en tant qu’organisation de regarder. Cela nous a vraiment fait prendre conscience que nous devons prendre des décisions difficiles et penser les choses différemment.

Kapler a quitté Oracle Park vendredi en milieu d’après-midi. Joint par SMS, il n’a pas évoqué son mandat chez les Giants.

Le licenciement de Kapler était le premier changement de direction en 2023. L’entraîneur du banc Kai Correa devait diriger les Giants dans un rôle intérimaire pour les trois derniers matchs.

Les Giants avaient une fiche de 78-81 avant la série de fin de saison contre le champion de la NL West, les Dodgers de Los Angeles.

« C’est exactement ce qui arrive lorsque vous perdez des matchs de baseball », a déclaré le voltigeur Austin Slater. «Nous avons gravement sous-performé au cours des derniers mois et demi, deux mois, honnêtement, probablement depuis la pause All-Star. C’est une combinaison de baseball bâclé, d’attaque médiocre, de nos lancers sur lesquels nous avons roulé pendant la majeure partie de l’année, cela a commencé à montrer des trous. Donc, dans l’ensemble, il n’y a pas un seul point de l’équipe, ni une seule personne ou un seul groupe à blâmer. C’était juste un mauvais baseball dans l’ensemble.

Kapler, 48 ans, avait un record de 295-248 sur quatre saisons à la tête des Giants, mais sa seule année avec un record de victoires était 2021, lorsque San Francisco a remporté un record de franchise de 107 matchs et le titre NL West – avec un match d’avance. des Dodgers aux 106 victoires.

San Francisco a perdu dans la série de la division NL cette année-là en cinq matchs contre Los Angeles, puis a régressé à 81-81 l’an dernier.

La première saison de Kapler avec San Francisco était la campagne 2020 raccourcie par la pandémie. Avant cela, il avait dirigé les Phillies de Philadelphie pendant deux ans, avec une fiche de 161-163.

À San Francisco, il a suivi trois managers chevronnés, Dusty Baker, Felipe Alou et Bruce Bochy. Les Giants ont remporté les championnats des World Series sous Bochy en 2010, 2012 et 2014.

Les Giants s’efforceront de trouver un manager avant le début de l’agence libre. Zaidi n’a pas exclu qu’un candidat interne soit envisagé pour remplacer Kapler.

«Je ne pense pas que nous ayons fait le meilleur travail pour lui», a déclaré le droitier Logan Webb. « En tant qu’équipe, nous n’avons pas été très bons ces deux dernières années. … Il doit y avoir un ensemble standard de façons de jouer au baseball ici.»